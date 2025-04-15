FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde Brezilyalı yıldızı Benfica'dan transfer etmeyi hedeflediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
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Son olarak Sivasspor karşısında serbest vuruştan fileleri havalandıran Sambacı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.
Bu golle birlikte, tam 7 yıl aradan sonra Süper Lig'de frikikten gol sevinci yaşadı.
Talisca, son 4 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik katkısıyla Portekiz basınının da manşetlerini süslemeyi başardı.
A BOLA: "SİHİRLİ SOL AYAĞIYLA ETKİLİYOR"
Portekiz'in köklü gazetelerinden A Bola, Talisca'nın yükselen form grafiği için şu yorumda bulundu:
"Trabzonspor karşısında attığı gollerle izleyenleri mest eden Talisca, Sivasspor maçında da aynı ustalığı sergiledi. Serbest vuruşta adeta kalenin ölçüsünü aldı ve kaleciyi çaresiz bıraktı."
"Mourinho'nun disiplini ve taktik anlayışı, Talisca gibi özel bir yeteneğin parlamasında büyük rol oynuyor."
JESUS'UN VETO ETTİĞİ TRANSFER GERÇEK OLDU
Bir başka Portekiz kaynağı olan Publico ise Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasına dikkat çekti:
"Jose Mourinho, yıllar önce Chelsea'de görev yaparken Talisca'yı Benfica'dan almak istemişti. Ancak o dönemde bu transfer Jorge Jesus tarafından engellenmişti."
"Aradan geçen on yılın ardından, yollar Fenerbahçe'de kesişti. Talisca, inişli çıkışlı geçen kariyerine rağmen, bu transferle adeta küllerinden doğdu. Sol ayağıyla yaptığı işler sınırsız hayranlık uyandırıyor."
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