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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca hakkında çarpıcı bir gerçek gün yüzüne çıktı. Teknik direktör Jose Mourinho'nun Chelsea'yi çalıştırdığı dönemde Brezilyalı yıldızı Benfica'dan transfer etmeyi hedeflediği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2025 Salı 09:42
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FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Jose Mourinho, yıllar önce Chelsea döneminde transfer etmeye çalıştığı Anderson Talisca'ya nihayet kavuştu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Devre arasında Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye imza atan Brezilyalı yıldız, sarı-lacivertli formayla adeta ikinci baharını yaşıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Özellikle son haftalarda sergilediği üst düzey performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Talisca, Trabzonspor deplasmanında hat-trick ile şov yapmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Son olarak Sivasspor karşısında serbest vuruştan fileleri havalandıran Sambacı, Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren isimlerden biri oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Bu golle birlikte, tam 7 yıl aradan sonra Süper Lig'de frikikten gol sevinci yaşadı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

Talisca, son 4 lig maçında 5 gol ve 1 asistlik katkısıyla Portekiz basınının da manşetlerini süslemeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

A BOLA: "SİHİRLİ SOL AYAĞIYLA ETKİLİYOR"

Portekiz'in köklü gazetelerinden A Bola, Talisca'nın yükselen form grafiği için şu yorumda bulundu:

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

"Trabzonspor karşısında attığı gollerle izleyenleri mest eden Talisca, Sivasspor maçında da aynı ustalığı sergiledi. Serbest vuruşta adeta kalenin ölçüsünü aldı ve kaleciyi çaresiz bıraktı."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

"Mourinho'nun disiplini ve taktik anlayışı, Talisca gibi özel bir yeteneğin parlamasında büyük rol oynuyor."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

JESUS'UN VETO ETTİĞİ TRANSFER GERÇEK OLDU

Bir başka Portekiz kaynağı olan Publico ise Talisca'nın Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasına dikkat çekti:

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

"Jose Mourinho, yıllar önce Chelsea'de görev yaparken Talisca'yı Benfica'dan almak istemişti. Ancak o dönemde bu transfer Jorge Jesus tarafından engellenmişti."

FENERBAHÇE HABERİ - Mourinho'nun Talisca hayali gerçek oldu! 10 yıllık hasret ortaya çıktı

"Aradan geçen on yılın ardından, yollar Fenerbahçe'de kesişti. Talisca, inişli çıkışlı geçen kariyerine rağmen, bu transferle adeta küllerinden doğdu. Sol ayağıyla yaptığı işler sınırsız hayranlık uyandırıyor."

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