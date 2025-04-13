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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz devi Manchester City'nin formasını terleten ve adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:35 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:43
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Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'deki amansız şampiyonluk yarışı devam ederken, iki takım transferde de karşı karşıya gelmek üzere.

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Sezon sonunda Manchester City'den ayrılacağını açıklayan dünyaca ünlü futbolcu Kevin De Bruyne'nin Galatasaray ve Fenerbahçe'nin radarında olduğu öne sürülmüştü.

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Avrupa basınında çokça yazılan bu iddialar sonrası Belçikalı orta saha oyuncusu da sessizliğini bozdu ve geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Manchester City'nin Crystal Palace'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen De Bruyne, NTV'nin derlediği habere göre maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"DİNLEMEYE HAZIRIM"
"Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."

Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"
"İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim."

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