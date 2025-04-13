Kevin De Bruyne transferde sessizliğini bozdu! Fenerbahçe ve Galatasaray...
İngiliz devi Manchester City'nin formasını terleten ve adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne'dan çok konuşulacak açıklamalar geldi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:35 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 15:43
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Manchester City'nin Crystal Palace'ı 5-2 mağlup ettiği maçta 1 gol - 1 asistlik bir performans sergileyen De Bruyne, NTV'nin derlediği habere göre maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"DİNLEMEYE HAZIRIM"
"Hangi proje olursa olsun, dinlemeye hazırım. Futbolu seviyorum. Futbol oynamayı seviyorum ve eğer güzel bir proje gelirse ve ailem de buna sıcak bakarsa o zaman bir karar verebiliriz."
"SÜREÇ ÇOK YAVAŞ İLERLİYOR"
"İngiltere'de kalır mıyım, bilmiyorum. Olmayabilir de. Bu çok zor çünkü ayrılma kararının üzerinden çok zaman geçmedi, dolayısıyla hiçbir şeye bir haftada karar verilemez. Futbol dünyasında her şeyin bir haftada olacağını sanmıyorum. Çok yavaş ilerliyor. Açıklamadan bu yana ailemi bile görmedim."
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