Fransız devleri Yusuf’un peşinde! O teknik adamı gözdesi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, Fransa'dan birçok kulübün ilgisini çekerken son olarak Olympique Lyon da transfer yarışına katıldı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)
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Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Lille gibi dev kulüplerin ilgi gösterdiği genç yıldız için son olarak Olympique Lyon da devreye girdi.
Fransız basınından Jeunes Footeux'de yer alan habere göre, yaz transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirmek isteyen Lyon, Yusuf Akçiçek'i listesine ekledi.
Kulüp sahibi John Textor ile teknik direktör Paulo Fonseca'nın savunma hattını gençleştirme planları doğrultusunda Yusuf'u kadroya katmak istediği ifade ediliyor.
Haberde, Fonseca'nın genç oyuncunun potansiyelinden etkilendiği ve transfere sıcak baktığı da vurgulandı.
Ancak transferdeki en kritik unsur, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek hakkındaki planları olacak.
Sarı-lacivertli kulübün genç yetenek için nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merakla bekleniyor.
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