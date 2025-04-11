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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fransız devleri Yusuf’un peşinde! O teknik adamı gözdesi

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! O teknik adamı gözdesi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Yusuf Akçiçek, Fransa'dan birçok kulübün ilgisini çekerken son olarak Olympique Lyon da transfer yarışına katıldı. İşte ayrıntılar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 13:57
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Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte Avrupa'da genç yetenekler üzerindeki rekabet kızışırken Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki stoperi Yusuf Akçiçek, Fransa'da birçok kulübün radarına girdi.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Teknik direktör Jose Mourinho'nun A takıma kazandırdığı genç savunmacı, kısa sürede sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Yusuf'un özellikle Fransa Ligue 1 ekipleri tarafından yakından takip edildiği öğrenildi.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Paris Saint-Germain, Olympique Marsilya ve Lille gibi dev kulüplerin ilgi gösterdiği genç yıldız için son olarak Olympique Lyon da devreye girdi.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Fransız basınından Jeunes Footeux'de yer alan habere göre, yaz transfer döneminde kadrosunu genç ve potansiyelli oyuncularla güçlendirmek isteyen Lyon, Yusuf Akçiçek'i listesine ekledi.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Kulüp sahibi John Textor ile teknik direktör Paulo Fonseca'nın savunma hattını gençleştirme planları doğrultusunda Yusuf'u kadroya katmak istediği ifade ediliyor.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Haberde, Fonseca'nın genç oyuncunun potansiyelinden etkilendiği ve transfere sıcak baktığı da vurgulandı.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Ancak transferdeki en kritik unsur, Fenerbahçe'nin Yusuf Akçiçek hakkındaki planları olacak.

Fransız devleri Yusuf’un peşinde! Lyon da yarışa katıldı

Sarı-lacivertli kulübün genç yetenek için nasıl bir yol haritası çizeceği şimdiden merakla bekleniyor.

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