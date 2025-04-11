  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yıllık performanslar göz önünde bulundurularak dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladığı listesini güncelledi. İşte güncel listede son durum...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 16:34
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 12 aylık performanslara göre dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladığı listesini yeniledi.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Bu güncellenen sıralamada ilk 25'e sadece bir Türk temsilcisi adını yazdırmayı başardı.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

İşte listenin zirvesi ve Türk ekiplerinin sıralamadaki yeri:

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

İLK 3 SIRA:

1) Real Madrid

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

2) Barcelona

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

3) Bayer Leverkusen

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMADAKİ YERİ

Fenerbahçe – 23. sırada yer alarak Türkiye'yi ilk 25'te temsil eden tek kulüp oldu.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Galatasaray – 52. sırada.

Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?

Beşiktaş – 85. sırada.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Reeder Samsunspor-G.Saray maçı detayları! Reeder Samsunspor-G.Saray maçı detayları! 15:59
İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! İtalya'da yasa dışı bahis soruşturması! 15:55
Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır Beşiktaş, Başakşehir maçına hazır 15:30
Solskjaer'den sürpriz karar! Solskjaer'den sürpriz karar! 15:22
Wolfsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? Wolfsburg-RB Leipzig maçı ne zaman? 14:30
Kupa'da yarı final programı belli oldu! Kupa'da yarı final programı belli oldu! 14:12
Daha Eski
Yusuf Akçiçek'e Lyon kancası! Yusuf Akçiçek'e Lyon kancası! 13:56
F.Bahçe'de Abbondanza dönemi! F.Bahçe'de Abbondanza dönemi! 13:50
F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi F.Bahçe'de Sivasspor mesaisi 13:26
FIFA'dan 8 Türk kulübüne ceza! FIFA'dan 8 Türk kulübüne ceza! 13:04
Lens-Reims maçı ne zaman? Lens-Reims maçı ne zaman? 13:01
PFDK'dan Tayyip Talha'ya 1 maç ceza! PFDK'dan Tayyip Talha'ya 1 maç ceza! 12:06