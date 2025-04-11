Dünyanın en iyi takımları açıklandı! 4 büyükler kaçıncı sırada?
Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son bir yıllık performanslar göz önünde bulundurularak dünyanın en iyi futbol kulüplerini sıraladığı listesini güncelledi. İşte güncel listede son durum...
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İLK 3 SIRA:
1) Real Madrid
2) Barcelona
3) Bayer Leverkusen
TÜRK TAKIMLARININ SIRALAMADAKİ YERİ
Fenerbahçe – 23. sırada yer alarak Türkiye'yi ilk 25'te temsil eden tek kulüp oldu.
Galatasaray – 52. sırada.
Beşiktaş – 85. sırada.
Başakşehir – 110. sırada.
Trabzonspor – 177. Sırada.
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