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Haberler Fenerbahçe Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede bitirecek takımı açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2025 Pazartesi 12:12
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Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'a 2-1 yenilerek namağlup unvanını yitiren Galatasaray'da, bazı futbolcuların bireysel performansları da tartışma konusu haline geldi.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; bu isimlerden birisi de sarı kırmızılı takımın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara...

Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!

18 milyon Euro bonservis ücretiyle Galatasaray tarihinin en pahalı transferi olan Sara, Türkiye kariyerine iyi bir başlangıç yapmıştı. Sarı-kırmızılı formayı giydiği ilk 14 maçta 2 gol-6 asiste imzasını koyan Sambacı, yeni yılla birlikte keskin düşüşe girdi.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!

Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.

Galatasaray'da Okan Buruk derbi öncesi yıldız ismi uyaracak!

Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.

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