Süper Lig'de şampiyonu açıkladılar! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürerken, iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor. Futbol veri sitesi Euro Club Index, Süper Lig'de 2024/25 sezonunu zirvede bitirecek takımı açıkladı. İşte detaylar...
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Sahada olduğu son 23 maçta tabelayı değiştiremeyen Brezilyalı orta saha, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yarattı.
Torreira'ya ayak uyduramayan Sara, sakatlık dönüşünden sonra bir türlü toparlayamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un, Fenerbahçe sınavı öncesinde yıldız oyuncuyu uyarması bekleniyor.
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