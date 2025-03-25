Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

Brezilya'nın efsane futbolcularından ve Teknik Direktörlük yaptığı dönemde 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, sarı-lacivertli ekibi çalıştırdığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Brezilya'da yayın yapan "AchismosTV" isimli bir YouTube kanalına konuk olan Zico, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Brezilya'daki Gremio-Internacional ve Flamengo-Vasco da Gama derbilerinden daha üst sıralarda gördüğünü belirtti.