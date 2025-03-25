Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."
Son dakika Fenerbahçe haberi | 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Brezilyalı efsane Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 100. yılında kazandığı şampiyonluğu anlatırken yıllar sonra önemli bir itirafta da bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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"ŞAMPİYON OLMAZSAM KOVULACAKTIM"
Ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemdeki baskı ortamından bahseden Zico, "Türkiye zordu! Klasikleri kazandığım ve 100. yılda şampiyon olduğum için çok mutluydum. Kazanmak zorundaydım. Sözleşmeme başkan, şampiyonluğu kazanamazsam beni kovacağı maddesini koydu. Ben de 'Sen koy, şampiyon oluruz' dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı." Dedi.
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