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Haberler Fenerbahçe Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

Son dakika Fenerbahçe haberi | 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapan Brezilyalı efsane Arthur Zico, sarı-lacivertli takımdaki dönemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Fenerbahçe ile 100. yılında kazandığı şampiyonluğu anlatırken yıllar sonra önemli bir itirafta da bulundu. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2025 Salı 12:04
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Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

Brezilya'nın efsane futbolcularından ve Teknik Direktörlük yaptığı dönemde 2006-2008 yılları arasında Fenerbahçe'yi çalıştıran Arthur Zico, sarı-lacivertli ekibi çalıştırdığı dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

Brezilya'da yayın yapan "AchismosTV" isimli bir YouTube kanalına konuk olan Zico, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini Brezilya'daki Gremio-Internacional ve Flamengo-Vasco da Gama derbilerinden daha üst sıralarda gördüğünü belirtti.

Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

"DÜNYANIN EN ÇILGIN DERBİSİ FENERBAHÇE-GALATASARAY"

"En çılgın (taraftarlar) Fenerbahçe. Dünyanın en çılgın derbisi. Fenerbahçe - Galatasaray. Onlar fanatikler, (Flamengo x Vasco'dan) çok daha fazla. Brezilya klasiği olan (en büyük rekabete sahip) Grêmio x Internacional'dan daha (yoğun)" açıklamasında bulundu.

Zico'dan yıllar sonra şok Fenerbahçe itirafı! "Şampiyon olmazsam..."

"ŞAMPİYON OLMAZSAM KOVULACAKTIM"

Ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştırdığı dönemdeki baskı ortamından bahseden Zico, "Türkiye zordu! Klasikleri kazandığım ve 100. yılda şampiyon olduğum için çok mutluydum. Kazanmak zorundaydım. Sözleşmeme başkan, şampiyonluğu kazanamazsam beni kovacağı maddesini koydu. Ben de 'Sen koy, şampiyon oluruz' dedim. Bir yıl daha bana katlanmak zorunda kaldı." Dedi.

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