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Haberler Fenerbahçe Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İskoç ekibiyle oynanan rövanş maçını yöneten hakem Espen Eskas'ı sert bir şekilde eleştirmişti. UEFA, Norveçli hakemle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 14:14
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Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

UEFA Avrupa Ligi son 15 turunda Fenerbahçe, İskoç ekibi Rangers ile eşlemişti.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Sarı-lacivertliler, sahasında 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşını 2-0 kazanmış ve maçı uzatmalara taşımıştı.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Uzatma dakikalarında gol sesinin çıkmadığı mücadelede Fenerbahçe, seri penaltı atışları sonrası Rangers'a 3-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Mücadelenin en çok konuşulan isimlerinde biriyse maçın hakemi Espen Eskas oldu.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası 3 penaltılarının verilmediğini söyleyerek Norveçli hakeme tepki göstermişti.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

UEFA'dan Espen Eskas ile ilgili flaş bir karar geldi.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

HIRVATİSTAN-FRANSA MAÇINI YÖNETECEK

Norveçli hakem, Uluslar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Hırvatistan-Fransa maçında düdük çalacak.

Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar

Hırvatistan ile Fransa arasındaki mücadele, 20 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te oynanacak.

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