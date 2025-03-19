Mourinho sert sözlerle eleştirmişti! UEFA'dan Rangers-Fenerbahçe maçının hakemi için flaş karar
Son dakika Fenerbahçe haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilerek turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, İskoç ekibiyle oynanan rövanş maçını yöneten hakem Espen Eskas'ı sert bir şekilde eleştirmişti. UEFA, Norveçli hakemle ilgili flaş bir karar aldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 14:14 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 14:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Mücadelenin en çok konuşulan isimlerinde biriyse maçın hakemi Espen Eskas oldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşma sonrası 3 penaltılarının verilmediğini söyleyerek Norveçli hakeme tepki göstermişti.
UEFA'dan Espen Eskas ile ilgili flaş bir karar geldi.
HIRVATİSTAN-FRANSA MAÇINI YÖNETECEK
Norveçli hakem, Uluslar Ligi çeyrek finalinde oynanacak Hırvatistan-Fransa maçında düdük çalacak.
Hırvatistan ile Fransa arasındaki mücadele, 20 Mart Perşembe günü TSİ 22.45'te oynanacak.
DİĞER