FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi
Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski'ye talipler artıyor. Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen Polonyalı oyuncu için İtalyan ve Alman kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Szymanski'den beklediği bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Szymanski, geçen sezon 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkan Polonyalı yıldız 5 gol 9 asistlik katkı sağladı.
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