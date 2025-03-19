  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Sebastian Szymanski'ye talipler artıyor. Mourinho'nun en çok güvendiği isimlerin başında gelen Polonyalı oyuncu için İtalyan ve Alman kulüplerinin devreye girdiği öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin Szymanski'den beklediği bonservis bedeli... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2025 Çarşamba 11:39
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Sarı-lacivertlilerin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski'nin talipleri artıyor...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Alman ekibi Freiburg'un yanı sıra İtalyan temsilcisi Napoli ile Milan, Sebastian'ı yakın takibe aldı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Polonyalı 10 numara için Fenerbahçe'nin belirlediği bonservis bedeli ise 25 milyon euro...

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Szymanski, geçen sezon 9 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle kadroya katılmıştı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 maça çıkan Polonyalı yıldız 5 gol 9 asistlik katkı sağladı.

REKLAM - Türk Telekom
G.Saray'da ilk ayrılık belli oldu!
DİĞER
İbo ile Güllüşah'ın gönülleri fetheden yıldızıydı! Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar bakın yıllara nasıl meydan okuyor
CHP'li İBB'ye geniş çaplı operasyon! İmamoğlu ve kurduğu "Eko"sistemdeki 100'den fazla kişiye gözaltı: İsim isim tam liste
G.Saray'dan Şampiyonlar Ligi için dev hamle!
F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Portekiz U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? Portekiz U19 - Türkiye U19 maçı ne zaman? 11:44
Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi Szymanski'ye 3 talip birden! Bonservisi belirlendi 11:39
Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? TBF Kadınlar Türkiye Kupası Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda? TBF Kadınlar Türkiye Kupası 11:17
F.Bahçe Beko Monaco'ya konuk oluyor F.Bahçe Beko Monaco'ya konuk oluyor 10:57
A. Villa Kenan Yıldız için harekete geçti! A. Villa Kenan Yıldız için harekete geçti! 10:55
F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek F.Bahçe'den TFF'ye fikstür itirazı! O maçın tarihinde değişiklik istenecek 10:45
Daha Eski
Clippers Cavaliers'ı yendi Clippers Cavaliers'ı yendi 10:09
F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! F.Bahçe'ye Fred'den kötü haber! 23:51
Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... Özbek: F.Bahçe 4. yıldızı takmadan... 23:51
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! Rangers'tan Ibrox Stadı'nda iftar! 00:04
Bugünkü maçlar 19 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 19 Mart Çarşamba 2025 08:12