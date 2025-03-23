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Mimovic'e tebrik
Ara transfer döneminde F.Bahçe'ye katılan ancak oynamadan hemen Rus ekibi Zenit'e kiralanan Mimovic, milli takımdaki formuyla büyük beğeni topladı. Ülkesi Sırbistan'ın Avusturya ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada takımının asistini yapan Mimovic'i teknik direktör Jose Mourinho özel olarak tebrik etti ve gelişimini takip ettiğini söyledi.
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