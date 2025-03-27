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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devinin hissedarı, Klian Mbappe, Zinedine Zidane ve Jose Mourinho'yu takımda görmek istediğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2025 Perşembe 10:51
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

Portekizli çalıştırıcı hakkında olay bir transfer açıklaması geldi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

Juventus Kulübü hissedarı Paolo Ardoino, verdiği röportajda takımın eski ihtişamını geri kazanması için Kylian Mbappe, Zinedine Zidane ve Jose Mourinho ile çalışılması gerektiğini söyledi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

İŞTE O SÖZLER:

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

"Zidane, Del Piero gibi oyuncuların yer aldığı dönemdeki gibi olmalıyız. Ekonomik olarak bir problem çekmiyoruz."

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

"Şu anda verdiğimiz desteğin iki katını daha hedefleyebiliriz. Hangi oyuncuyu mu isterdim? Tabii ki Kylian Mbappe."

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