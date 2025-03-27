FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalyan devinin hissedarı, Klian Mbappe, Zinedine Zidane ve Jose Mourinho'yu takımda görmek istediğini açıkladı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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İŞTE O SÖZLER:
"Zidane, Del Piero gibi oyuncuların yer aldığı dönemdeki gibi olmalıyız. Ekonomik olarak bir problem çekmiyoruz."
"Şu anda verdiğimiz desteğin iki katını daha hedefleyebiliriz. Hangi oyuncuyu mu isterdim? Tabii ki Kylian Mbappe."
"Gelecek sezon Mourinho'nun takımın başında olmasına itiraz etmem."
"Mourinho'yu yedek kulübemizde görmek beni heyecanlandırır."
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