FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - İtalyan devi Mourinho ve Mbappe'yi istiyor!

"Zidane, Del Piero gibi oyuncuların yer aldığı dönemdeki gibi olmalıyız. Ekonomik olarak bir problem çekmiyoruz."

"Şu anda verdiğimiz desteğin iki katını daha hedefleyebiliriz. Hangi oyuncuyu mu isterdim? Tabii ki Kylian Mbappe."