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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve bir süre forma giyemeyen isimlerden biri hakkında müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçına yıldız futbolcunun yetişme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:34
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Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Fenerbahçe'de lige verilen arada sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk iddiasını son ana kadar kovalayacak olan sarı lacivertlilerle ilgili önemli bir haber geldi.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Kanarya'da bir süredir sahalardan uzak kalan o ismin, yeniden takıma dönmeye hazırlandığı belirtildi.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

F.BAHÇE'YE CARLOS MÜJDESİ!

Ara transfer döneminde Aston Villa'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 83 dakika forma giyebilen Diego Carlos, takıma dahil oluyor.

Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir

Başarılı oyuncu yaşadığı sakatlıktan kurtuldu ve fiziksel açığını kapatmaya başladı.

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