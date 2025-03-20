Fenerbahçe'ye yıldız isimden müjdeli haber! O maçta forma giyebilir
Fenerbahçe'de sakatlık yaşayan ve bir süre forma giyemeyen isimlerden biri hakkında müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında oynayacağı Sipay Bodrum FK maçına yıldız futbolcunun yetişme ihtimalinin bulunduğu belirtildi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 06:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2025 Perşembe 11:34
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İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'YE CARLOS MÜJDESİ!
Ara transfer döneminde Aston Villa'dan transfer edilen ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde sadece 83 dakika forma giyebilen Diego Carlos, takıma dahil oluyor.
Başarılı oyuncu yaşadığı sakatlıktan kurtuldu ve fiziksel açığını kapatmaya başladı.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren 32 yaşındaki futbolcunun, Sipay Bodrum FK maçına yetişme ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.
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