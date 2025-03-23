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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı sakatlıklar sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan ve sakatlığını atlatan o isme yeniden ilk 11'de şans vermeye ve takımdaki tecrübeli isimlerden birinin mevkisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 09:36
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Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk 11'de bazı değişiklikler yapma kararı aldı ve orta sahada sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan o isme görev vermeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

İSMAİL YÜKSEK OYNAYACAK

Fenerbahçe'de sakatlıktan tamamen kurtulan ve milli maçlarda da forma giymeye başlayan İsmail Yüksek, Bodrum FK karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak.

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Teknik direktör Jose Mourinho, Amrabat ve Fred'in yokluğunda başarılı futbolcuyu orta alanda değerlendirecek.

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, kadrodaki o ismin de mevkisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

TADIC YENİDEN KENARA GEÇECEK

Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.

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