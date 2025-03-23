Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, milli aranın ardından takımda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor. Portekizli çalıştırıcı sakatlıklar sebebiyle uzun süre formadan uzak kalan ve sakatlığını atlatan o isme yeniden ilk 11'de şans vermeye ve takımdaki tecrübeli isimlerden birinin mevkisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Teknik direktör Jose Mourinho, Amrabat ve Fred'in yokluğunda başarılı futbolcuyu orta alanda değerlendirecek.
Öte yandan Portekizli çalıştırıcı, kadrodaki o ismin de mevkisinde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.
TADIC YENİDEN KENARA GEÇECEK
Dusan Tadic forvet arkasına geçtikten sonra büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. Sırp yıldız kanatlarda forma giydiği maçlarda 8 gol-10 asist yaparken ortada ise verimli olamadı.
Teknik direktör Jose Mourinho da 10 numarada verim alamadığı oyuncusunu yeniden kenara atarak skor katkısı almaya çalışacak.
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