Fenerbahçe'de o isim formasına kavuşuyor! Bodrum karşısında 11 başlayacak

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde Teknik Direktör Jose Mourinho, ilk 11'de bazı değişiklikler yapma kararı aldı ve orta sahada sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasından uzak kalan o isme görev vermeyi planlıyor.