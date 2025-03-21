Liva'nın yerine Svilar

Avrupa macerasını sonlandıran, ligde de şampiyonluk yarışında ezeli rakibi Galatasaray'ın 9 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de, yeni sezonun transfer çalışmaları hummalı bir şekilde başladı. Kadroyu yaz transfer döneminde büyük ölçüde değiştirmeyi planlayan teknik direktör Jose Mourinho, ilk olarak işe kaleden başladı ve Dominik Livakovic'in yerine Roma'dan eski öğrencisi Mile Svilar'ı istedi. Yönetim de bu konuda harekete geçti.

BRANCO DÜĞMEYE BASTI

Sarı-lacivertli yönetim adına transfer çalışmalarını sportif direktör Branco yönetiyor. İtalyan medyasına yansıyan haberlere göre ise; Fenerbahçe, Svilar için Roma'ya takas teklifiyle gitti ve Dominik Livakovic'in yanı sıra 3 milyon euro da bonservis bedeli önerdi. Sözleşmesi 2027 haziranında bitecek olan 25 yaşındaki Sırp eldivenle bir görüşme gerçekleştiren teknik direktör Jose Mourinho'nun planlarını anlattığı ve Mile'yi ikna aşamasına getirdiği kaydedildi.

TADIC VE KOSTIC DE DEVREDE

Fenerbahçe'nin kaptanı Dusan Tadic ile bir diğer Sırp yıldızı Filip Kostic'in de Mile Svilar'la görüştüğü ve sarılacivertli kulüp hakkında bilgiler verdiği öğrenildi.

FENER'DEN 4 KATI

Fenerbahçe, Roma'dan senelik 1 milyon euro alan Mile Svilar'a yıllık 4 milyon euro bandında bir maaş önereceği ve oyuncunun aklını bu şekilde çeleceği belirtildi.

ROMA'YA CEVAP VERMEDİ

Mile Svilar'dan memnun olan Roma, oyuncunun 2027'de bitecek olan sözleşmesini uzatmak istiyor ve 1 milyon euro kazanan Sırp kaleciye, senelik 1.6 milyon euro artı bonuslar teklif etti. Ancak Svilar, İtalyan ekibine cevap vermedi.