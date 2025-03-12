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Haberler Fenerbahçe Jose Mourinho: "Ceza gerektirecek bir şey yapmadım"

Jose Mourinho: "Ceza gerektirecek bir şey yapmadım"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, PFDK Başkanı ile ilgili yaptığı ve PFDK'ye sevk edilmesine sebep olan sözleri hakkında açıklama yaptı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 00:53 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 Perşembe 01:18
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Jose Mourinho: "Ceza gerektirecek bir şey yapmadım"

Portekizli teknik adam Jose Mourinho, PFDK'ya sevk edilmesine sebep olan PFDK Başkanı ile ilgili sözleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"CEZAYI GEREKTİRECEK BİR ŞEY YAPMADIM"

Mourinho, yaptığı açıklamada "PFDK Başkanı'nı herhangi bir şeyle suçlamadım, ben herhangi bir fotoğraf yayınlamadım. Benimle hiçbir ilgisi olmayan bir sosyal medya olayının ortasında kaldım. Profesyonel bir çevirmen incelerse kimseyi hiçbir şeyle suçlamadığımı fark eder. Ben hata yaptığımda bunu kabul eden birisiyim ancak cezayı gerektirecek hiçbir şey yapmadım." şeklinde konuştu.

İŞTE MOURINHO'NUN SÖZLERİ:

PFDK'nin Jose Mourinho açıklamasında Portekizli teknik adamın 6 Mart tarihindeki açıklamalar nedeniyle kurula sevk edildiği belirtilmişti. Mourinho, 6 Mart'ta Sky Sports'a röportaj vermiş ve o röportajında, "Dört maçlık ceza verildiği gün, disiplin kurulu başkanının üzerinde Galatasaray formasıyla arkadaşları ile kutlama yaptığı görüntüler kamuoyuna yansıdı. Olayını boyutunu ancak bu şekilde anlayabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

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