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Haberler Fenerbahçe Kostic müjdesi

Kostic müjdesi

32 yaşındaki Sırp yıldızın form durumundan memnun olan sarılacivertliler, 6 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmaya karar verdi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 06:50
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Kostic müjdesi

Bu sezon sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Filip Kostic için yönetim harekete geçme kararı aldı. Solda büyük bir başarıya imzasını atan ve Oosterwolde'nin sezonu kapatmasının ardından buradaki boşluğu fazlasıyla dolduran Sırp futbolcu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya dahil edilmişti. 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunan oyuncu için gaza basan yönetim, kulübü Juventus ile görüşmelere başlama kararı aldı.

7 GOLE KATKI VERDİ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre F.Bahçe, Juventus'un gözden çıkardığı 32 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro'luk opsiyonu kullanacak. Özellikle hücumda sağladığı katkı ile Mourinho'nun vazgeçilmezleri arasına giren Kostic ile 2+1 yıllık anlaşma yapılacağı belirtildi. Bu sezon Süper Lig'de 19 mücadelede forma giyen Kostic 1 gol atarken 6 da asist yaparak takımına önemli bir katkı sağladı. Özellikle takımın golcüleri Nesyri ve Dzeko, Sırp oyuncunun varlığında istedikleri topları daha rahat alıyor.

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