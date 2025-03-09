TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!
Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Kalede yapılanmaya gidecek olan sarı lacivertlilerde hedef, yıldız eldiven transferi. Öte yandan Kadıköy yönetimi, İrfan Can Eğribayat ve Dominic Livakovic ile ilgili transfer politikalarını da belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB transfer haberi)
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İLK 11'DEKİ YERİNİ KAPTIRDI
Liverpool forması giyen Alisson ve Manchester City'nin 1 numarası Ederson kalitesinde transfer düşünen sarı-lacivertliler, sakatlığını atlatmasına rağmen yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacak.
Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon iyi bir performans ortaya koyan İrfan Can Eğribayat'ı ise Fransız ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.
Genel görüş, 26 yaşındaki eldivenin takımda tutulmasından yana ancak büyük bir bonservis önerisi fikirleri değiştirebilir.
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