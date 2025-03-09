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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezon için çalışmalarına şimdiden başladı. Kalede yapılanmaya gidecek olan sarı lacivertlilerde hedef, yıldız eldiven transferi. Öte yandan Kadıköy yönetimi, İrfan Can Eğribayat ve Dominic Livakovic ile ilgili transfer politikalarını da belirledi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (FB transfer haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2025 Pazar 09:34
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TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına da şimdiden başladı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Sarı-lacivertli yönetim, teknik direktör Jose Mourinho'nun, talepleri doğrultusunda transfer listesi oluştururken yeni isimleri yaz kampına yetiştirmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Çalışmalar kapsamında kaleci takviyesi de Kanarya'nın gündemine geldi. Fenerbahçeli kurmaylar, A sınıf bir eldiveni takıma kazandırma planları yapıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

İLK 11'DEKİ YERİNİ KAPTIRDI

Liverpool forması giyen Alisson ve Manchester City'nin 1 numarası Ederson kalitesinde transfer düşünen sarı-lacivertliler, sakatlığını atlatmasına rağmen yerini İrfan Can Eğribayat'a kaptıran Dominik Livakovic'e gelecek teklifleri değerlendirme kararı alacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Sabah'ta yer alan habere göre bu sezon iyi bir performans ortaya koyan İrfan Can Eğribayat'ı ise Fransız ve İspanyol kulüpleri yakından takip ediyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe'de dev kaleci operasyonu!

Genel görüş, 26 yaşındaki eldivenin takımda tutulmasından yana ancak büyük bir bonservis önerisi fikirleri değiştirebilir.

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