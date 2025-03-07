Amacımız adalet

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Rangers maçı öncesi TRT Spor'a konuştu. Acun Ilıcalı, Galatasaray ile eşleşmeleri hakkında "Kupada Galatasaray ile eşleştik. Hayırlı olsun. Evimizde olması bizim için avantaj. Yabancı hakem konusunda bir istek geliyor diye duydum. İnşallah gelir. Biz çok seviniriz. 'Kadıköy'de yerli hakemlerle oynayalım, dışarıda yabancı hakemle oynayalım' diye bir iddiamız yok. Amacımız adaletin gelmesi. İnşallah öyle bir talep oradan da gelir. Yabancı hakemin yönetmesini diliyorum" yorumunu yaptı.