Hedefimiz geri dönmek

Sarı-lacivertli takımın Ganalı stoperi Alexander Djiku, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers'a karşı alınan 3-1'lik yenilgiyi değerlendirdi. Tecrübeli savunmacı, üzgün olduklarını aktardı. Djiku, "Sonuçtan dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maalesef hem yaratmış olduğumuz şansları değerlendiremedik hem de yapmamamız gereken fırsatlar verdik. Hedefimiz ikinci maçta geri dönecek bir sonuç elde etmek" dedi.

KARİYERİNDE BİR İLK

30 yaşındaki futbolcu, "Sakatlıktan geri döndüğüm için mutluyum. Hızlıca geri dönebilmek için her şeyi yaptık. Bugün önemli olan takımdı. İkinci maça konsantre olacağız ve tur atlayacak netice için elimizden gelen her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı. Öte yandan Profesyonel kariyerinde ilk kez oyuna sonradan dahil olduğu bir resmi maçta ağları havalandıran stoper Alexander Djiku, Avrupa kupalarındaki ilk golünü Rangers ağlarına gönderdi.