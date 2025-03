Akıllı davranmadılar

Sky Sports'a konuşan Jose Mourinho, "Maymun gibi zıpladılar" sözüne açıklık getirdi ve "Bana saldırırken akıllıca davranmadılar çünkü geçmişimi bilmiyorlardı. Afrika, Afrikalı insanlar, Afrikalı oyuncular ve Afrika'daki hayır kurumlarıyla olan bağlantılarımı bilmiyorlardı. Bu yüzden bu olay bana karşı olmak yerine bence bumerang gibi dönüp onlara karşı oldu" dedi.

BENİ SEVMEYENLER BİLE DESTEK VERDİ

Yaşanan süreçte birçok kişiden destek gördüğü için minnettar olduğunu söyleyen Jose Mourinho, "Beni sevmeyen insanlardan bile destek gördüm. Konuşmakta sorun görmeyen insanlara, özellikle de eski oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onlar çok önemli bir sesti" dedi.

GALATASARAY'IN HAKİMİYETİNİ KIRMAYA ÇALIŞIYORUZ

Mourinho: "Burada rekabet sadece bir futbol rekabeti değil, bir kulübün hakim olduğu sistem var. Umutsuzca Galatasaray'ın hakimiyetini kırmaya çalışan bir kulüp ama bu bir futbol hakimiyeti değil, bir sistem hakimiyeti. Bu da işimi biraz zorlaştırıyor."

NASIL BU KADAR ALÇALABİLDİLER

Irkçı olmadığının altını çizen Mourinho, "Herkes benim nasıl bir insan olduğumu biliyor. Herkes kötü özelliklerimi biliyor ama bu benim kötü özelliklerimden biri değil. En önemlisi ben kim olduğumu biliyorum ve ırkçılıkla suçlamak kötü bir seçimdi. Sadece şunu hissettim, nasıl bu kadar alçalabildiler" ifadesini kullandı.

MOURINHO'YA ÖZEL TİŞÖRT

Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho'nun Sky Sports'a yaptığı açıklamaların ardından Portekizli çalıştırıcıya özel tişörtleri satışa çıkardı. Mourinho'nun, "We are clean" (Biz temiziz) sözünün yer aldığı tişört, "Fenerbahçe ruhunu yansıtan we are clean! tişörtü satışta" mesajıyla satışa sunuldu. Yapılan açıklamada; tişörtün fiyatının 679.97 TL olduğu belirtildi.

BURUK'UN SEVİYESİNE İNEMEM

Portekizli teknik adam, Okan Buruk'un saha kenarındaki hareketleriyle ilgili ise; "Ben kenarda o hareketleri yapamam. Ben Okan Buruk'un seviyesine inemem! Bazen yapıyorum ve kendime soruyorum, 'Bunu neden yaptın Jose? Neden o seviyeye düştün?' Sadece üzücüydü" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY FORMASIYLA FOTOĞRAFI ÇIKTI

Aldığı 4 maçlık cezanın 2 maça indirilmesiyle ilgili konuşan Portekizli teknik adam, "Dört maçlık men cezamın onaylandığı gün disiplin kurulu başkanının G.Saray formasıyla kutlama yaparken fotoğrafı ortaya çıktı. Olayın boyutunu buradan anlayabilirsiniz" diye konuştu.