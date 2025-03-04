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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezonun yükselen yıldızı olan Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz basını, genç futbolcuyu takip etmek üzere İstanbul'a gelen dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 14:34
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MERT KILIÇ
FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Yarıştığı üç kulvarda da yoluna tam gaz devam eden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Özellikle son haftalarda oynadığı futbolla beğeni toplayan sarı-lacivertliler, aldığı başarılı sonuçlarla tüm kulvarlardaki iddiasını sürdürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'de gelişen oyunun ön plana çıkan isimlerinden biriyse Yusuf Akçiçek oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunmaya geçmesinin ardından daha fazla süre bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, gösterdiği performansla göz doldurdu.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Genç oyuncu, yaptığı skor katkısının yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisindeki başarılı ve soğukkanlı performansıyla takdir topladı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Yusuf Akçiçek'in sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performans, kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Adı şimdiden Bayern Münih ve Bayer Leverkusen ile anılan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

TOTTENHAM SCOUT GÖNDERDİ

İngiliz basını, Tottenham'ın Yusuf Akçiçek'i takip etmek için İstanbul'a scout ekibi gönderdiğini yazdı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

The Sun kaynaklı haberde, Tottenham scout ekibinin Onvo Antalyaspor maçını stattan takip ettiği ancak 19 yaşındaki savunma oyuncusu süre almadığı için rapor tutulamadığı aktarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Haberde ayrıca Yusuf'un Tottenham'ın yanı sıra birçok kulübün dikkatini çektiği ve İngiliz ekibinin savunma hattında yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle genç stopere olan ilgisini sürdüreceği belirtildi.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.

FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi

Genç futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

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