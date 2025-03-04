FENERBAHÇE HABERİ - Transferde Yusuf Akçiçek bombası! Dünya devi İstanbul'a geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de bu sezonun yükselen yıldızı olan Yusuf Akçiçek, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor. İngiliz basını, genç futbolcuyu takip etmek üzere İstanbul'a gelen dev kulübü açıkladı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Teknik Direktör Jose Mourinho'nun üçlü savunmaya geçmesinin ardından daha fazla süre bulmaya başlayan 19 yaşındaki savunma oyuncusu, gösterdiği performansla göz doldurdu.
Genç oyuncu, yaptığı skor katkısının yanı sıra geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisindeki başarılı ve soğukkanlı performansıyla takdir topladı.
Yusuf Akçiçek'in sarı-lacivertli forma altında gösterdiği performans, kısa süre içerisinde Avrupa kulüplerinin ilgisini çekmeyi başardı.
Adı şimdiden Bayern Münih ve Bayer Leverkusen ile anılan genç futbolcuyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.
TOTTENHAM SCOUT GÖNDERDİ
İngiliz basını, Tottenham'ın Yusuf Akçiçek'i takip etmek için İstanbul'a scout ekibi gönderdiğini yazdı.
The Sun kaynaklı haberde, Tottenham scout ekibinin Onvo Antalyaspor maçını stattan takip ettiği ancak 19 yaşındaki savunma oyuncusu süre almadığı için rapor tutulamadığı aktarıldı.
Haberde ayrıca Yusuf'un Tottenham'ın yanı sıra birçok kulübün dikkatini çektiği ve İngiliz ekibinin savunma hattında yaşadığı sakatlık problemleri nedeniyle genç stopere olan ilgisini sürdüreceği belirtildi.
Yusuf Akçiçek bu sezon Fenerbahçe formasıyla 13 maça çıktı.
Genç futbolcu, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.
19 yaşındaki savunma oyuncusunun sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Yusuf'un güncel piyasa değeriyse 150 bin Euro.
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