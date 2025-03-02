Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: En-Nesyri tıpkı Dzeko gibi...

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Kadıköy'de aldıkları 3-0'lık Onvo Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

EN-NESYRI HAKKINDA

"En-Nesyri için şunu söyleyebilirim, birlikte oynadıkları zaman tıpkı Dzeko gibi elinden geleni yapıyor. Çok kaliteli oyuncularımız var. Oyuna giren tüm oyuncularımız gol için ellerinden geleni yapıyor. Bu kaliteye sahipler. İyi bir kadromuz var. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

"BİZİM İÇİN İYİ BİR İSTATİSTİK"

"Takımdaki gol dağılımı takımın çok iyi çalışma yaptığını gösteriyor. Saha içindeki mücadelenin iyi olduğunu gösteriyor. Bizim için iyi bir istatistik. Bunun devam etmesini istiyoruz."

"ÖZ GÜVENİMİZ YERİNDE"

"Blok olarak geride olduğumuzda iyi pozisyon alıyoruz. Bu da savunma anlamındaki performansımızı gösteriyor. Önümüzdeki maçlar için öz güvenimiz yerinde."