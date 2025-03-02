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Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic: İstikrarlı bir oyun sergiledik

Dusan Tadic: İstikrarlı bir oyun sergiledik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe evinde ağırladığı Onvo Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2025 Pazar 22:50
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Dusan Tadic: İstikrarlı bir oyun sergiledik

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Onvo Antalyaspor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Dusan Tadic açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in sözleri...

"İSTİKRARLI BİR OYUN SERGİLEDİK"

"Bana göre ilk yarıya güçlü bir başlangıç yaptık. Böyle bir başlangıç yapmak çok önemliydi. Geçmişte bazı maçlarda bunu yapamamıştık. İlk yarı güçlü bir oyun oynadık. İkinci yarıda dördüncü golü bulabilirdik. İstikrarlı bir oyun sergiledik. Bunu sergilemek de bizim için önemliydi."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İLE İLGİLİ

"Aslında tabii ki biz oraya kazanmak için gittik (Galatasaray derbisi) ama maalesef bu olmadı. Zorlamamız gerekiyor. Şu anda şoför koltuğundaki onlar, biz de baskı yaratıyoruz. Onları zor duruma sokmak istiyoruz. Şu anda durum bize bağlı değil. Bizim hedefimiz tüm maçları kazanmak ama tabii ki umudumuz, arzumuz onların maç ve puan kaybetmesi ve bizim de kazanmamız."

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