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Haberler Galatasaray Derbi sevkleri açıklandı! Mourinho tedbirli olarak PFDK'da

Derbi sevkleri açıklandı! Mourinho tedbirli olarak PFDK'da

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Başta Galatasaray'da Okan Buruk ve Fenerbahçe'de Jose Mourinho olmak üzere o isimler, PFDK'ya sevk edildi. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 22:08 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 22:30
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Derbi sevkleri açıklandı! Mourinho tedbirli olarak PFDK'da

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından PFDK sevkleri açıklandı. Başta Galatasaray'da Okan Buruk ve Fenerbahçe'de Jose Mourinho olmak üzere o isimler, PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

GALATASARAY A.Ş.Kulübü teknik sorumlusu OKAN BURUK'un müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu JOSE MARIO DOS SANTOS MOURINHO FELIX 'in aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve müsabaka sonrası basın toplantısındaki beyanlarında yer alan "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

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