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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası Mourinho açıklaması!

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbi maçının ardından gündeme gelen tartışmalı bir konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Teknik Direktör José Mourinho’nun maç sonunda yaptığı bir söylemin, bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtıldığını belirtti. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:34 Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2025 Salı 13:42
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Fenerbahçe'den Galatasaray derbisi sonrası Mourinho açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Galatasaray ile oynanan derbi maçının ardından gündeme gelen tartışmalı bir konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Teknik Direktör José Mourinho'nun maç sonunda yaptığı bir söylemin, bağlamından koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtıldığını belirtti.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol Takımımız ile Galatasaray arasında oynanan maçtan sonra gündemi meşgul eden bir konu üzerine bu açıklama zaruri olmuştur. Teknik Direktörümüz José Mourinho'nun maç sonunda ortaya koyduğu bir söylem, bağlamından tamamen koparılarak kasıtlı şekilde çarpıtmaya çalışılmıştır. Aklıselim her insanın görüp anlayacağı üzere; José Mourinho'nun maç sırasında rakip takım teknik heyetinin hakem kararlarına aşırı tepkisini betimlemek amacıyla kullandığı bu ifadeler, hiçbir şekilde ırkçılıkla ilişkilendirilemez. Bu söylemi ırkçılık söylemi gibi göstermeye çalışmak tamamen art niyetli bir yaklaşımdır. Rekabeti saha dışına çıkarmak, gündemi değiştirmek ve manipüle etmek adına atılan bu aciz iftira ile ilgili hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."

İşte Fenerbahçe'nin açıklaması...

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