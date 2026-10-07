Galatasaray'da sakatlıkları bulunan futbolcuların son durumları belli oldu. Sarı-kırmızılıların kulüp doktoru Yener İnce, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda Victor Osimhen, Wilfried Singo, Roland Sallai ve Mario Lemina'nın sağlık durumlarıyla ilgili kapsamlı bilgiler verdi.

İnce, oyuncuların tedavilerinin planlandığı şekilde ilerlediğini belirtirken, özellikle sakatlıklar konusunda sosyal medyada ortaya atılan iddialara tepki gösterdi.

"OSIMHEN'İN TEDAVİSİ ÇOK İYİ GİDİYOR"

Victor Osimhen'in tedavisinin olumlu ilerlediğini belirten Yener İnce, Nijeryalı golcünün yaşadığı sakatlığın ciddi olduğunu ancak uygulanan tedavinin ardından durumunun iyiye gittiğini söyledi.

İnce, "Osimhen'in tedavisi çok iyi gidiyor. Kas grubunda ciddi kanaması oldu. Azımsanmayacak bir sakatlık yaşadı. Farklı bir metot ile hematomu boşalttık. Oyuncu daha da rahatladı. Tedavisi devam ediyor. Dün takımla beraber çalışmaların bir kısmına katıldı. Ancak riske etmek istemiyoruz. Yaptığımız testlerden aldığımız sonuçlara göre karar vereceğiz. Oyuncuyu daha uzun süre kaybetmektense, yaptığımız test sonuçlarına göre ilerlememiz lazım. Evet, ihtiyacımız var ama mümkün olduğunca korumaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Osimhen'in Galatasaray'a katıldıktan sonra bazı antrenmanlarda yer almamasıyla ilgili ortaya atılan iddialara da açıklık getiren İnce, bunun sakatlıkla bağlantılı olmadığını belirtti.

İnce, "Osimhen geldi, idmana çıkmadı diye spekülasyon olmuştu; buraya geldiğinde üst solunum yolu enfeksiyonu vardı iki gün, o yüzden daha farklı metotla çalıştı, takım idmanına sokmayıp ayrı çalıştırmıştık. O da spekülasyon konusu oldu" dedi.

"SINGO'NUN KRONİK SAKATLIĞI YOK"

Wilfried Singo hakkında son dönemde ortaya çıkan "kronik sakatlık" iddialarına tepki gösteren Yener İnce, Fildişi Sahilli futbolcunun Galatasaray'a transfer olduğu sırada herhangi bir sakatlığının bulunmadığını vurguladı.

İnce, "Bizim Wilfried Singo diye bir oyuncumuz var; oyuncumuz transfer olurken herhangi bir sakatlığı yok, kronik sakatlığı yok! Böyle bir algı yaratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Singo'nun sakatlıklarının farklı bölgelerde meydana geldiğini belirten İnce, "Singo'nun kronik sakatlığı yok. Geçen sene sol arka adalesinde çok ciddi sakatlık oldu, bu sene sağ arka adalesinde yine ciddi bir sakatlık meydana geldi. Oyuncu bir darbe aldığını söyledi, biz MR yaptık, oyuncunun sağ arka adalesinde geniş bir kanama alanı gördük, tedavisine başladık" açıklamasını yaptı.

Singo üzerinden bir algı oluşturulduğunu savunan İnce, "Singo ile ilgili milli takım arası olduğu için mi bilmiyorum ama orada köpürtülen bir algı oldu oyuncu üzerinden. Elbette kaçırdığı maçların farkındayız ama geçen seneyle ilgili ilgisi olmayan sakatlık yaşadı oyuncu. Oyuncunun kronik sakatlığı var diye algılanmasını doğru bulmuyorum" dedi.

"SALLAI'NİN TEDAVİSİ İYİ GİDİYOR"

Roland Sallai'nin tedavisinin de sorunsuz devam ettiğini belirten Yener İnce, Macar futbolcunun antrenmanların bir bölümünde takımla çalıştığını söyledi.

İnce, "Roland Sallai gayet iyi gitti, tedavide bir sıkıntı yok. O da idmanın bir kısmına katılıyor. Onda da aynı şekilde testleri yapacağız. Singo, Sallai ve Osimhen'de testlerin sonucuna göre karar vereceğiz, tedavileri çok iyi gidiyor. Yolunda gitmeyen hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"LEMINA TAKIMLA ÇALIŞABİLİYOR"

Mario Lemina'nın tedavisinin tamamlandığını açıklayan İnce, Gabonlu futbolcunun takım antrenmanlarına katılabilecek durumda olduğunu belirtti.

İnce, "Lemina'nın tedavisi tamamlandı. İyi durumda. Dizinde ağrısı olmuştu ancak şu an bir sorun yok. Takım idmanına katılabiliyor. Herhangi bir sıkıntısı yok" dedi.

"BUNU DOĞRU BULMUYORUM"

Futbolcuların sakatlıklarıyla ilgili kesin dönüş süreleri verilmesini eleştiren Yener İnce, bazı kişilerin oyuncuları muayene etmeden değerlendirmelerde bulunduğunu söyledi.

İnce, "Sakatlık konularıyla ilgili çok fazla fikri ama bilgisi olmayan bir grup var! İçlerinde maalesef hekimler de var. Hiç muayene etmedikleri oyuncular için süre veren arkadaşlarımız oluyor, bunu da doğru bulmuyorum. Galatasaray taraftarını manipüle etmek oluyor bu!" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili kesin süre vermediklerini vurgulayan İnce, "Biz hiçbir zaman oyuncuların sağlıklarıyla ilgili süre vermedik. Bazen sanki 6 hafta diyormuşuz da 4 haftaya döndürüp oyuncuyu kahraman haline getiriyormuşuz, hiç böyle bir şeyimiz olmadı. Gerçekten fedakarlık yapan oyuncularımız oluyor ama hiç süre vermiyoruz!" açıklamasını yaptı.

"OYUNCULARIN MİLLİ TAKIMA GİTMESİNE ENGEL OLAMAYIZ"

Milli takımlara giden futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili de konuşan Yener İnce, tüm federasyonlarla iletişim halinde olduklarını belirtti.

İnce, "Milli federasyonların hepsiyle ciddi şekilde iletişime geçiyoruz, oyuncuların riske edilmemesiyle ilgili büyük çaba harcıyoruz ancak oyuncuların oynatılmamasını sağlamak mümkün oluyor fakat oyuncuların oraya gitmesine engel olmak mümkün değil. Kurallar gereği oyuncular ancak oradaki federasyonun izniyle gitmeyebiliyorlar" dedi.

"DOĞRU OLMAYAN HABERLERİ TAKİP ETMEKTE ZORLANIYORUZ"

Sosyal medya ve medyada futbolcuların sağlık durumları hakkında çok sayıda gerçeği yansıtmayan haber yayıldığını belirten İnce, bilgi kirliliğinin kendilerini de zor durumda bıraktığını söyledi.

Yener İnce, "Çıkan doğru olmayan haberleri takip etmekte zorlanıyoruz. Maalesef sosyal medya ve medyada bizim hayal edemediğimiz haberler çıkıyor" ifadeleriyle sözlerini tamamladı.