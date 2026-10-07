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Anasayfa Futbol Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sözleri: Sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sözleri: Sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın

Cristiano Ronaldo, Benin maçının ardından Arjantin Milli Takımı'na veda eden Lionel Messi'nin paylaşımına duygusal bir yorum yaptı. Portekizli yıldız, ezeli rakibine duyduğu saygıyı dile getirirken Lionel Messi'nin milli takım kariyerindeki başarılarından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 22:04
Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi sözleri: Sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın

Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçında ülkesinin formasıyla son kez sahaya çıktı. Karşılaşmada fileleri de havalandıran yıldız futbolcu, milli takım kariyerine golle veda etti.

39 yaşındaki Messi, uzun yıllar formasını giydiği Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalarken, futbol dünyasından da yıldız oyuncuya çok sayıda mesaj geldi.

Bu isimlerden biri de Messi'nin kariyeri boyunca en büyük rakiplerinden biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo oldu.

RONALDO'DAN MESSI'YE ÖVGÜ DOLU YORUM

Portekizli yıldız, Messi'nin Instagram hesabından yaptığı veda paylaşımının altına duygusal bir yorum bıraktı.

Ronaldo, Arjantinli yıldızın ülkesinin formasını uzun yıllar boyunca başarıyla taşıdığına dikkat çekerek Messi'ye duyduğu saygıyı dile getirdi.

Cristiano Ronaldo yorumunda şu ifadeleri kullandı:

"Leo, bunca yıldır ülkeni savundun ve sonsuza dek yaşayacak bir tarih yazdın. Arjantin ile başardıkların için sana sonsuz saygı duyuyorum. Kucak dolusu sevgiler."

MİLLİ TAKIM GOLLE VEDA ETTİ

Arjantin'in Benin karşısında 3-0 kazandığı mücadelede takımının gollerinden birine imza atan Messi, milli takım kariyerinin son maçında da fileleri havalandırdı.

Arjantin formasıyla uzun yıllar önemli başarılara imza atan yıldız futbolcu, milli takım kariyerini sonlandırırken Cristiano Ronaldo'nun mesajı da iki futbolcu arasındaki uzun yıllara dayanan rekabetin yanında karşılıklı saygıyı bir kez daha ortaya koydu.

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