Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor. Turnuvada 2. Tur maçında Eskişehirspor ile 1922 Akşehirspor karşı karşıya geldi. Eskişehirspor rakibini 4-1'lik skorla mağlup ederek turnuvada turu geçen taraf oldu.

Eskişehir adına gol perdesini, 6.dakikada Osman Arslantaş açtı. Bu golün ardından Atalay Yıldırım sahneye çıktı ve 19. dakikada Eskişehirspor adına skoru 2-0'a getirdi.

Konuk ekip 1922 Akşehirspor'da 37. dakikada Uğur Ahmet Özder kaydettiği gol ile skoru 2-1 yaptı.

İlk yarı bu gollerle Eskişehirspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. Es-Es adına ikinci yarıda sahnaye Hasan Kaya çıktı. Futbolcu 71. ve 78. dakikalarda kaydettiği goller ile skoru 4-1'e getirdi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ: