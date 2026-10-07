Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Malatya Yeşilyurt SK ile Siirt Futbol SK karşı karşıya geldi. Malatya Yeşilyurt SK, evinde Siirt Futbol SK'yi 3-1 mağlup etti. Malatya Yeşilyurt SK'nin gollerini, 33. dakikada Muhammed Enes Yılmaz, 52. dakikada Güray Fırat (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Ahmet Taş (kendi kalesine) kaydetti. Siirt Futbol Sk'nın tek golü ise 89. dakikada Oğuz Kaan Çelik'ten geldi.

Malatya Yeşilyurt SK bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

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