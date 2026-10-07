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Malatya Yeşilyurt SK sahasında turladı!

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme karşılaşmasında Malatya Yeşilyurt SK sahasında Siirt Futbol SK'yi konuk etti. Mücadeleyi Malatya Yeşilyurt SK 3-1'lik skorla kazandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 16:52 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2026 01:11

Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eleme mücadelesinde Malatya Yeşilyurt SK ile Siirt Futbol SK karşı karşıya geldi. Malatya Yeşilyurt SK, evinde Siirt Futbol SK'yi 3-1 mağlup etti. Malatya Yeşilyurt SK'nin gollerini, 33. dakikada Muhammed Enes Yılmaz, 52. dakikada Güray Fırat (kendi kalesine) ve 90+1. dakikada Ahmet Taş (kendi kalesine) kaydetti. Siirt Futbol Sk'nın tek golü ise 89. dakikada Oğuz Kaan Çelik'ten geldi.

Malatya Yeşilyurt SK bu sonucun ardından Türkiye Kupası'nda 3. tura yükseldi.

İŞTE MAÇIN ÖZETİ

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