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Anasayfa Futbol TFF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama!

TFF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama!

MHK, Süper Lig hakemlerine ilişkin atama sürecinin Anthony Taylor'ın değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirildiğini açıkladı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 17:27 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 17:57
TFF'den hakem atamalarına ilişkin açıklama!

MHK'den hakem atamalarına ilişkin açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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