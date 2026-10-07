2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Mersin ekibi, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Natasa Dragojevic (Karadağ), Milita Stalaucinskaite (Litvanya)

Çimsa ÇBK Mersin: Leite 17, Thomas 10, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Esra Ural, Samuelson 12

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 6, Meesseman 14, Geiselsoder 9, Pouye 6, Lacan 10, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Zeynep Gül, Allemand 2, Angloma 6, Betts