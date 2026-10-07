CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Anasayfa Basketbol 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon oldu.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2026 21:52 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2026 22:16
2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nda şampiyon Fenerbahçe Tarfin!

Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk periyodunda Leite ve Diaby ile rakip potada etkili olan Mersin ekibi, bu çeyreği 21-19 önde kapattı.

İkinci periyodun ilk 5 dakikası karşılıklı atılan sayılarla geçildi. Daha sonra rakibine oranla üstün oynayan Fenerbahçe, özellikle Meesseman'nin rakip pota altında bulduğu sayılarla devreye 38-32 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte rakibi karşısında etkili oyununu sürdüren ve Olcay Çakır Turgut ile skor üreten Fenerbahçe bu çeyreği 59-48'lik skorla geçti.

Son çeyreğe skor avantajıyla giren sarı-lacivertliler, hem savunmada hem de hücumda iyi oynunu sürdürdü. Sarı-lacivertli ekip karşılaşmayı 79-71 kazandı.

Fenerbahçe Tarfin, son 4 sezonda 3. kez kupanın sahibi oldu.

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da izledi.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Viola Gyorgyi (Norveç), Natasa Dragojevic (Karadağ), Milita Stalaucinskaite (Litvanya)

Çimsa ÇBK Mersin: Leite 17, Thomas 10, Beren Burke 14, Iagupova 4, Diaby 12, Büşra Akbaş 2, Sinem Ataş, Esra Ural, Samuelson 12

Fenerbahçe Tarfin: Anderson 6, Meesseman 14, Geiselsoder 9, Pouye 6, Lacan 10, Juskaite, Olcay Çakır Turgut 16, Alperi Onar 10, Zeynep Gül, Allemand 2, Angloma 6, Betts

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok
DİĞER
Sanat camiası bir kayıpla daha sarsıldı! Necla Uygur hayatını kaybetti!
Başkan Erdoğan'dan fon iddiaları üzerinden muhalefete tepki: FETÖ'cü alçaklardan öğrendikleri taktiklerle bize saldırıyorlar
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu!
F.Bahçe'den Pavlidis'e dev teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! G.Birliği yeni teknik adamını açıkladı! 15:17
Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok Barcelona'da şok gelişme! G.Saray maçında yok 14:47
Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! Fırtına, Samsunspor'a konuk olacak! 13:43
Ümit millilerin rakibi Çekya! Ümit millilerin rakibi Çekya! 13:35
İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i İsmail Kartal'dan flaş karar! İşte F.Bahçe'nin 11'i 12:36
G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! G.Saray maçının VAR'ı belli oldu! 12:08
Daha Eski
Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! Aral Şimşir'den Trabzonspor ve Franculino Dju itirafı! 12:06
F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! F.Bahçe'den 5 isimlik transfer operasyonu! 11:58
Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür Hacıosmanoğlu'ndan Turkuvaz Medya'ya teşekkür 11:36
Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! Kupada 3. Tur eşleşmeleri belli oldu! 10:24
F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında F.Bahçe, tek eksikle Rizespor karşısında 10:14
Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak Toprak Endonezya Grand Prix'sinde yarışacak 10:12