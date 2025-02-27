Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte o karar… (FB spor haberleri)
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Ancak Fenerbahçe'nin bu bedeli düşürmek için Juventus ile pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Filip Kostic, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.
Özellikle son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesindeki en önemli kozlarından biri olma yolunda ilerliyor.
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