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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazanıyor. Sarı-lacivertliler, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in geleceğiyle ilgili kararını verdi. İşte o karar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 10:53
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Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Son haftalardaki başarılı performansıyla dikkat çeken Sırp futbolcu, Galatasaray derbisindeki etkili oyunuyla da taraftarlardan tam not aldı.

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

32 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Türkiye gazetesinin haberine göre, sarı-lacivertli yönetim Kostic'in performansından memnun kalırken bu opsiyonu kullanma kararı aldı.

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Ancak Fenerbahçe'nin bu bedeli düşürmek için Juventus ile pazarlık masasına oturacağı belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Filip Kostic, 1 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe'den Filip Kostic için karar! Satın alma opsiyonu masada

Özellikle son haftalarda yükselen grafiğiyle dikkat çeken Sırp futbolcu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesindeki en önemli kozlarından biri olma yolunda ilerliyor.

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