FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu
Jose Mourinho'nun forma şansını iyi kullanan ve derbide adından söz ettiren Yusuf Akçiçek parıldamaya devam ediyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki stoper için Avrupa devleri sıraya girdi. Alman basını, gelecek sezon Yusuf'un transfer olacağını takımı duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Arka arkaya Anderlecht ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de yer alan Yusuf Akçiçek, 90 dakika sahada kaldı. Yusuf, Anderlecht eşlemşesi boyunca takımının UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını 1 gol, 1 asistlik performansıyla sağladı.
BAYERN MÜNİH İZLİYOR
Yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Yusuf Akçiçek'i Alman devi Bayern Münih izliyor.
Alman basınında çıkan haberlerde; Bayern'de şu anda oynayan Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de çıkışa geçip Napoli'ye gittiği anımsatıldı.
Yusuf Akçiçek'in de gelecek vaat eden bir isim olduğu vurgulandı.
Bayern Münih'in önümüzdeki sezon için 19 yaşındaki stoperi isteyeceği öne sürüldü.
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