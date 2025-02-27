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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Jose Mourinho'nun forma şansını iyi kullanan ve derbide adından söz ettiren Yusuf Akçiçek parıldamaya devam ediyor. Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 19 yaşındaki stoper için Avrupa devleri sıraya girdi. Alman basını, gelecek sezon Yusuf'un transfer olacağını takımı duyurdu. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2025 Perşembe 09:29
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Sezonun parlayan yıldızı olarak şimdiden öne çıkan Yusuf Çiçek, Fenerbahçe camiasının yüzünü güldürdü. Sezon başından itibaren Yusuf'u yakından takip eden Jose Mourinho, sabrının karşılığını aldı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Yeni sezona başlarken 19 yaşındaki stoperin başka bir takıma kiralanmasına izin vermeyen Portekizli çalıştırıcı sezonun ilk yarısı bitene kadar beklemek istedi.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Yusuf'un adım adım ilerlediğini gören Jose Mourinho, hemen formayı teslim etti. Genç futbolcu ilk kez 15 Eylül'deki Kasımpaşa maçında süre alırken, ilk Avrupa maçına da Slavia Prag karşısında çıktı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Arka arkaya Anderlecht ve Galatasaray maçlarında ilk 11'de yer alan Yusuf Akçiçek, 90 dakika sahada kaldı. Yusuf, Anderlecht eşlemşesi boyunca takımının UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmasını 1 gol, 1 asistlik performansıyla sağladı.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

BAYERN MÜNİH İZLİYOR

Yakaladığı çıkışla alkışları toplayan Yusuf Akçiçek'i Alman devi Bayern Münih izliyor.

FENERBAHÇE HABERLERİ - Yusuf Akçiçek dünya devine gidiyor! Transferi böyle duyuruldu

Alman basınında çıkan haberlerde; Bayern'de şu anda oynayan Kim Min Jae'nin Fenerbahçe'de çıkışa geçip Napoli'ye gittiği anımsatıldı.

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