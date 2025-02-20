Fenerbahçe'de Milan Skriniar: İstediğimizi elde ettik

Fenerbahçe'de Milan Skriniar, Anderlecht maçının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"İSTEDİĞİMİZİ ELDE ETTİK"

Zor bir maç olacağını biliyorduk, bunu bekliyorduk. Rakibimizin önde basmak, oyunu güçlü oynama dışında yapacak bir şeyi yoktu ilk maçtan dolayı. Biz istediğimizi elde ettik. Mutluyuz tur atladığımız için. Gerçekten önemliydi bizler adına bu tur. Yolumuza devam edeceğiz.

"KENDİMİ GELİŞTİRİYORUM"

Hep net oynamaya çalıştım. Kendimi geliştiriyorum. Günbegün daha iyi olacağım. Daha iyisini yapabileceğimi biliyorum, kendimi tanıyorum. Takımın performansı, bireysel performanstan daha önemli.