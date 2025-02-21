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Haberler Galatasaray Derbi Vincic'in

Derbi Vincic'in

G.Saray istemedi, F.Bahçe diretti ve 55 yıl sonra ligde ilk kez yabancı hakem görev alacak. Pazartesi günkü derbiyi dünyaca ünlü Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 06:50
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Derbi Vincic'in

Türk futbolundaki yabancı hakem belirsizliği sona erdi ve derbinin hakemi belli oldu. Önceki gün FOTOMAÇ'ın yazdığı gibi pazartesi günü oynanacak olan G.Saray-F.Bahçe derbisini dünyaca ünlü Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. Yabancı hakem tartışmalarını ilk olarak F.Bahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı dile getirmişti. G.Saray bu konuya sıcak yaklaşmadı ancak TFF kararını yabancıdan yana kullandı ve Vincic ile anlaştı.

2 GÜN SONRA DERBİYE ÇIKACAK

Vincic'in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Maçın 4'üncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak. Ülkemizde yabancı bir hakemin görev yaptığı son karşılaşma 20 Mayıs 1970'de, Alman Karl Riegg'in düdük çaldığı Göztepe ile Eskişehirspor arasındaki Türkiye Kupası finali 2. maçı olmuştu. Önceki gün oynanan PSV-Juventus mücadelesini yöneten Sloven hakem, cumartesi günü ise ülkesinde Bravo'nun Koper'i ağırlayacağı maçı yönetip Türkiye'ye gelecek.

İKİ TAKIMA YABANCI DEĞİL

Slavko Vincic'in ismi iki takıma da yabancı değil. Sloven hakem, daha önce Galatasaray'ın 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Club Brugge ile deplasmanda oynadığı ve 0-0 berabere kaldığı maçta düdük çalmıştı. Vincic, Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda Şampiyonlar Ligi elemelerinde Benfica ile evinde 1-1 berabere kaldığı mücadelede de görev almıştı.

YURT DIŞINA ALIŞKIN

Karşılaşmanın hakemi Vincic, 2024-2025 sezonunda toplamda 20 maç yönetti. Bu maçlardan 14'ü ülkesi dışında yönettiği maçlardan oluşuyor. Vincic, UEFA liglerinde 10, Yunanistan Ligi'nde 2, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri liglerinde birer maçta düdük çaldı.

FOTOMAÇ YAZMIŞTI

Fotomaç, önceki gün derbinin hakeminin Vincic olacağını okurlarına duyurmuştu.

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