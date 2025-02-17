Sonuçtan çok mutluyum

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, çok mutlu olduğunu söyledi. Mourinho, "Çok mutluyum. Maçın zor olacağını biliyordum. Geçen perşembe günü yoğunluğu yüksek bir maç oynadık, 11'de değişiklik yapmak zorundaydık. Rakibimiz iyiydi, hocaları iyiydi. Burak Yılmaz bizi şaşırttı. Beklemediğimiz bir sistemle oynadılar. İlk golden sonra oyunu domine ettiler. 2-1 olduktan sonra bir bölüm vardı, panik yapmadık, oyunu hükmetmeye devam ettik. 3'ü attık, atınca 4'ü aradık. Bütün forma giyen oyuncular pozitif cevap veriyor" yorumunu yaptı.

EN GÜZEL HEDİYE

Jose Mourinho, tribünde bulunan bir minik taraftara özel bir jestte bulundu. Mourinho maçın bitişinin ardından bir futbol topunu tribündeki ufak bir çocuğu özel olarak hediye etti ve fotoğraf çektirdi.

R.MADRİD'DEN SONRA

Süper Lig'deki son 7 maçından galip ayrılan Jose Mourinho, önemli bir seriye imza attı. Mourinho, üst üste yedi lig maçı kazandığı son seriyi Nisan-Mayıs 2012 arasında Real Madrid'in başında yakaladı.