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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sol bek takviyesi için Tyrick Mitchell ve kulübüyle görüşmeler gerçekleştirildiği ancak transferin sezon sonuna kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.

Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

KONTRATI BİTİYOR

Ancak 25 yaşındaki İngiliz futbolcunun Premier Lig'den ayrılmaya soğuk baktığı ve transferin bu nedenden dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon için görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

29 MAÇTA OYNADI

Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.

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