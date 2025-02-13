Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı
Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe'de flaş bir gerçek ortaya çıktı. Sol bek takviyesi için Tyrick Mitchell ve kulübüyle görüşmeler gerçekleştirildiği ancak transferin sezon sonuna kaldığı ortaya çıktı. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Sarı-Lacivertliler'in sezon sonunda boşa çıkacak oyuncunun menajeriyle yeni sezon için görüşmelerde bulunup takıma kazandırmayı planladığı da gelen haberler arasında.
29 MAÇTA OYNADI
Bu sezon 29 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu 3 asiste imza attı. Tecrübeli sol beke güncel verilere göre 25 milyon Euro değer biçiliyor.
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