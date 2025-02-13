Fenerbahçe'den Tyrick Mitchell harekatı! Transferi sezon sonuna kaldı

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'nin sol bek transferi için de girişimlerde bulunduğu ancak sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Takvim'in haberine göre, Sarı-Lacivertliler'in Sportif Direktörü Mario Branco'nun Crystal Palace'ta forma giyen Tyrick Mitchell için hem kulübü hem de oyuncuyla görüşmelerde bulunduğu belirlendi.