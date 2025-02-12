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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde sezonu her kulvarda başarıyla tamamlamak isterken o flaş gerçek ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 09:17
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Anderlecht ile karşılaşacağı maça odaklandı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Sarı-lacivertlilerde hazırlıklar devam ederken Mourinho ile ilgili dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Üst üste 6'ncı maçını kazanan Fenerbahçe, Süper Lig'de puanını 54'e çıkardı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Bu da Jose Mourinho'nun kariyerinde 13 yıl sonra en iyi performans olarak kayıtlara geçti.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...

Jose en son 2011-12'de Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 22 haftalık periyodu 54 puanla geçmişti.

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