Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan dev başarı! Real Madrid'in ardından...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho önderliğinde sezonu her kulvarda başarıyla tamamlamak isterken o flaş gerçek ortaya çıktı. Portekizli çalıştırıcı, sarı-lacivertlilerde önemli bir başarıya imza attı. İşte detaylar...
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Bu da Jose Mourinho'nun kariyerinde 13 yıl sonra en iyi performans olarak kayıtlara geçti.
Jose en son 2011-12'de Real Madrid'i çalıştırdığı dönemde 22 haftalık periyodu 54 puanla geçmişti.
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