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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, iki ezeli rakibin Arsenal'in yıldızını istediğini yazdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:33
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Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Türkiye'de ara transfer döneminin son gününe girilirken, Süper Lig ekipleri kadrolarını güçlendirmek için hamlelerini yapmaya devam ediyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Ara transfer döneminde yaptığı hamlelerle en çok konuşulan iki takımsa Fenerbahçe ve Galatasaray oldu.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Ligde lider konumda bulunan sarı-kırmızılılar, Alvaro Morata, Ahmed Kutucu, Mario Lemina, Carlos Cuesta ve Przemyslaw Frankowski'yi kadrosuna kattı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Ezeli rakibinin 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerse Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Yaptıkları transferlerle gündem olan iki takımla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ZINCHENKO HAMLESİ

İngiliz medyasında yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Zinchenko ile ilgileniyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Oyuncunun kiralık transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...

Ukraynalı futbolcu bu sezon Arsenal'de toplam 13 müsabakada yer aldı ve 408 dakika sahada kaldı.

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