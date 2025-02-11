Fenerbahçe ve Galatasaray'dan son gün transfer savaşı! Arsenal'in yıldızı...
Son dakika transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ve Galatasaray ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İngiliz basını, iki ezeli rakibin Arsenal'in yıldızını istediğini yazdı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:14 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 14:33
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Ezeli rakibinin 6 puan gerisinde 2. sırada yer alan sarı-lacivertlilerse Anderson Talisca, Milan Skriniar, Diego Carlos ve Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.
Yaptıkları transferlerle gündem olan iki takımla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.
FENERBAHÇE VE GALATASARAY'DAN ZINCHENKO HAMLESİ
İngiliz medyasında yer alan ve Hürriyet'in derlediği habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Arsenal'de forma giyen Zinchenko ile ilgileniyor.
Oyuncunun kiralık transferinin gerçekleşebileceği ifade ediliyor.
Ukraynalı futbolcu bu sezon Arsenal'de toplam 13 müsabakada yer aldı ve 408 dakika sahada kaldı.
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