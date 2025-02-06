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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'dan yaklaşık 7 milyon Euro karşılığında 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Sırp sol bek Ognjen Mimovic ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrodaki yabancı sayısının 15'e ulaşması nedeniyle Mimovic'in liste dışında bırakılmasını talep ettiği iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'dan yaklaşık 7 milyon Euro ödeyerek 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Sırp sol bek Ognjen Mimovic ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Takvim gazetesinin aktardığı haberde, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kadrodaki yabancı sayısının 15'e ulaşması nedeniyle Mimovic'in liste dışında bırakılmasını istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Portekizli çalıştırıcının sağ bek bölgesinde daha hazır olduğu gerekçesiyle Osayi Samuel'i takımda tutup Mimovic'in kiralık olarak gönderilmesini yönetime ilettiği ifade ediliyor.

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Henüz süre almayan genç futbolcu için Avusturya ekipleriyle temasa geçildiği ve kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı da gelen haberler arasında.

Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor

Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

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