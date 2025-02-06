Fenerbahçe'de Ognjen Mimovic krizi! Mourinho genç sol beki liste dışında bırakmak istiyor
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta Kızılyıldız'dan yaklaşık 7 milyon Euro karşılığında 4,5 yıllığına kadrosuna kattığı Sırp sol bek Ognjen Mimovic ile ilgili flaş bir iddia gündeme geldi. Teknik direktör Jose Mourinho'nun kadrodaki yabancı sayısının 15'e ulaşması nedeniyle Mimovic'in liste dışında bırakılmasını talep ettiği iddia edildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Henüz süre almayan genç futbolcu için Avusturya ekipleriyle temasa geçildiği ve kısa süre içinde transferin resmiyet kazanacağı da gelen haberler arasında.
Mimovic, Kızılyıldız formasıyla bu sezon çıktığı 19 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.
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