  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Anderson Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum

Anderson Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Anderson Talisca, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı yıldızın açıklamaları... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:48
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Anderson Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 3-2'lik skorla yendi. Fenerbahçe formasıyla ilk kez sahaya çıkan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Brezilyalı futbolcunun ifadeleri...

"TÜRKİYE'YE DÖNMEKTEN MUTLUYUM"

"Öncelikle Türkiye'ye dönmekten dolayı gerçekten çok mutluyum. İnanılmaz bir dönüş oldu. Transfer sürecim uzundu. Ben bir an evvel Fenerbahçe forması giymek için sabırsızlanıyordum."

"ZAMANA İHTİYACIM VAR"

"Kendimi iyi hissediyorum. Yüzde yüz olmak için zamana ihtiyacım var. 30-40 dakika süre aldım. Kendimi iyi hissediyorum. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Takım arkadaşlarıma ve herkese teşekkür ediyorum; adaptasyonum çok hızlı gerçekleşti."

G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
Jose Mourinho'dan hakem isyanı!
DİĞER
Hepsi grubunun eski üyesi Gülçin Ergül isyan etti! 'Bana karşı itibar suikastı'
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü!
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:14
Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." 22:13
Ghezzal: Büyük bir rezalet Ghezzal: Büyük bir rezalet 22:10
Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! 22:07
İlhan Palut: Kötü senaryoydu İlhan Palut: Kötü senaryoydu 22:02
Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! 21:55
Daha Eski
Jose Mourinho'dan hakem isyanı! Jose Mourinho'dan hakem isyanı! 21:51
Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum 21:47
Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı 21:43
Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... 21:39
Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı 21:39
Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! 21:35