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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertliler ilk yarının uzatma anlarında penaltı kazandı. İşte o pozisyon...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 20:09 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 20:38
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Fenerbahçe penaltı kazandı! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi.

İlk yarının uzatma dakikalarında baskısını arttıran sarı lacivertlilerde yeni transfer Milan Skriniar ceza sahası içerisinde yerde kaldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Burak Pakkan pozisyonu izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda ikinci sarı kart gören Ibrahim Olawoyin kırmızı kart gördü.

Penaltıda topun başına geçen Edin Dzeko 45+8. dakikada topu ağlara gönderdi.

İŞTE PENALTI POZİSYONU

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