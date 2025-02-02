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Haberler Fenerbahçe Mourinho'dan ilginç hareket! Daha maç bitmemişken...

Mourinho'dan ilginç hareket! Daha maç bitmemişken...

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadelenin 90+8. dakikasında sarı lacivertli ekibin teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilginç bir hareket geldi...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:39
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Mourinho'dan ilginç hareket! Daha maç bitmemişken...

Kadıköy'de Ç. Rizespor'u 2-0 geriden gelip rakibin 2 kırmızı kart görerek 9 kişi kalmasını da fırsat bilerek 3-2 mağlup eden Fenerbahçe bu kritik galibiyetle lider Galataaray'ı takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın 90+8. dakikasında durum 3-2 iken Edin Dzeko'nun attığı golle skor 4-2'ye gelince Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho sevinci sonrası maçın bitiş düdüğünü beklemeden soyuna odasının yolunu tuttu.

Mourinho'nun koridora girmeden önce Ç. Rizespor teknik direktörü İlhan Palut'a eliyle selam verdiği görüldü.

Dzeko'nun attığı gol ise VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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