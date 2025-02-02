  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kadıköy'de 2 kırmızı kart! Ç. Rizespor, F.Bahçe karşısında 9 kişi kaldı

Kadıköy'de 2 kırmızı kart! Ç. Rizespor, F.Bahçe karşısında 9 kişi kaldı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizesporu ağırladı. Mücadelede konuk ekip gördüğü iki kırmızı kart sonrası sahada 9 kişi kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:21 Güncelleme Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 21:49
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kadıköy'de 2 kırmızı kart! Ç. Rizespor, F.Bahçe karşısında 9 kişi kaldı

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'a başlayan mücadelede Çaykur Rizespor'da Ibrahim Olawoyin 21. dakikada rakip ceza sahasında kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart görürken, 45+6. dakikada rakibine müdahalesi sonrası penaltıya sebep oldu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Bu kez maçın 77. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gören Rachid Ghezzal, oyundan alındığı sırada hakeme küfür ettmesi sebebiyle maçın hakemi Burak Pakkan'dan ikinci sarı kartı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu karar sonrası Çaykur Rizespor yedek kulübesinden hakeme sert tepki geldi.

MAÇTAN SONRA SEBEBİNİ PAYLAŞTI

Rachid Ghezzal mücadele bitiminde soyunma odasından yaptığı sosyal medya paylaşımında ikinci sarı kartı hakeme "S..... git" demesi sebebiyle gördüğünü ifade etti.

İşte o paylaşım...

"SİRK DEVAM EDİYOR"

Öte yandan, Ghezzal aynı paylaşımında Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın kendisine yaptığı faul sonrası yırtılan kramponunun görselini paylaşırken, "Sirk devam ediyor" ifadelerini kullandı. Amrabat, Ghezzal'a faulü sonrası sarı kart görmüş, Çaykur Rizesporlu futbolcular kırmızı kart vermemesi sebebiyle hakeme tepki göstermişti.

İşte Amrabat'ın Ghezzal'a yaptığı faul ve Cezayirli futbolcunun maç sonu krampon paylaşımı...

G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım!
Jose Mourinho'dan hakem isyanı!
DİĞER
Son dakika haberi: Alvaro Morata resmen Galatasaray'da! İspanyol yıldız İstanbul'a geldi...
Başkan Erdoğan'dan CHP'deki kayıkçı kavgasına tepki: Ana muhalefet mi sirk çadırı mı? Erken seçim tartışmalarına nokta | LGBT ile mücadele
F.Bahçe Kadıköy'de geri döndü!
Transferde Kevin De Bruyne bombası! Süper Lig devine imza atıyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! G.Saray'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş paylaşım! 22:14
Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." Adnan Er: "Takımımızı sahadan çekmediysek..." 22:13
Ghezzal: Büyük bir rezalet Ghezzal: Büyük bir rezalet 22:10
Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! Milan Skriniar: Taraftarımız harikaydı! 22:07
İlhan Palut: Kötü senaryoydu İlhan Palut: Kötü senaryoydu 22:02
Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! Arsenal seriyi 14 maça çıkardı! 21:55
Daha Eski
Jose Mourinho'dan hakem isyanı! Jose Mourinho'dan hakem isyanı! 21:51
Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum Talisca: Türkiye'ye dönmekten mutluyum 21:47
Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı Esenler Erok ve Bolu berabere kaldı 21:43
Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... Mourinho'dan ilginç hareket! Maç oynanırken... 21:39
Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı Edin Dzeko: Çılgınca bir maçtı 21:39
Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! Ç.Rizespor'dan flaş hakem tepkisi! 21:35