Kadıköy'de 2 kırmızı kart! Ç. Rizespor, F.Bahçe karşısında 9 kişi kaldı

Ülker Stadyumu'nda oynanan ve saat 19.00'a başlayan mücadelede Çaykur Rizespor'da Ibrahim Olawoyin 21. dakikada rakip ceza sahasında kendisini yere attığı gerekçesiyle sarı kart görürken, 45+6. dakikada rakibine müdahalesi sonrası penaltıya sebep oldu ve ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

BİR KIRMIZI KART DAHA

Bu kez maçın 77. dakikasında yaptığı faul sonrası sarı kart gören Rachid Ghezzal, oyundan alındığı sırada hakeme küfür ettmesi sebebiyle maçın hakemi Burak Pakkan'dan ikinci sarı kartı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Bu karar sonrası Çaykur Rizespor yedek kulübesinden hakeme sert tepki geldi.

MAÇTAN SONRA SEBEBİNİ PAYLAŞTI

Rachid Ghezzal mücadele bitiminde soyunma odasından yaptığı sosyal medya paylaşımında ikinci sarı kartı hakeme "S..... git" demesi sebebiyle gördüğünü ifade etti.

İşte o paylaşım...

"SİRK DEVAM EDİYOR"

Öte yandan, Ghezzal aynı paylaşımında Fenerbahçeli Sofyan Amrabat'ın kendisine yaptığı faul sonrası yırtılan kramponunun görselini paylaşırken, "Sirk devam ediyor" ifadelerini kullandı. Amrabat, Ghezzal'a faulü sonrası sarı kart görmüş, Çaykur Rizesporlu futbolcular kırmızı kart vermemesi sebebiyle hakeme tepki göstermişti.

İşte Amrabat'ın Ghezzal'a yaptığı faul ve Cezayirli futbolcunun maç sonu krampon paylaşımı...