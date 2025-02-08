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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kafilesi Alanya'da

Fenerbahçe kafilesi Alanya'da

Süper Lig’in 23’üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi maç için kente gelirken, Gazipaşa'da taraftarlar tarafından karşılandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 19:32
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Fenerbahçe kafilesi Alanya'da

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe kafilesi, mücadele için özel uçakla saat 18.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı. Sarı-lacivertlileri yaklaşık 30 kişilik bir taraftar topluluğu karşıladı. Daha sonra sarı-lacivertli futbolcular, otobüse binerek Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

KAMP KADROSU

Fenerbahçe'nin 21 kişilik Alanyaspor maç kadrosunda, "İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Bright Osayi-Samuel, Çağlar Söyüncü, Milan Skriniar, Levent Mercan, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Fred, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Oğuz Aydın, Allan Saint-Maximin, Dusan Tadic, Anderson Talisca, Edin Dzeko, Cenk Tosun" isimleri yer aldı.

9 KİŞİ KADRODA YOK

Sarı-lacivertlilerin Alanyaspor ile deplasmanda oynanacağı mücadelenin kadrosunda 9 futbolcu yer almadı. Fenerbahçe'nin kadrosunda, sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Diego Carlos, Alexander Djiku, Yusuf Akçiçek, Mert Müldür, Rodrigo Becao ve Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Ognjen Mimovic de yer almadı. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Youssef En-Nesyri de Alanyaspor maçı kafilesine dahil edilmedi.

Fenerbahçe, pazar günü saat 16.00'da GAİN Park Stadyumu'nda Alanyaspor ile karşılaşacak.

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