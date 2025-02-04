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Haberler Fenerbahçe Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Son dakika spor haberleri: Fenebrahçe'de beklentilerin altında kalan Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 12:07
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Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı.

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Öte yandan yıldız futbolcunun Galatasaray'a transfer olabileceği ile Fenerbahçe tarafından Süper Lig listesinden çıkartılabileceği iddiaları da gündeme getirilmişti.

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."

Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...

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