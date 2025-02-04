Osayi Samuel'den flaş paylaşım! Fenerbahçe...
Son dakika spor haberleri: Fenebrahçe'de beklentilerin altında kalan Osayi Samuel, sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşımda bulundu. FB SPOR HABERLERİ
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel'in sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı yıldızla yürüttüğü yeni sözleşme görüşmelerinde bir sonuç alamadı.
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'ın sağ beki Mimovic'i kadrosuna katması sonrası Osayi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları güçlendi.
Osayi-Samuel gelişmeler sonrası dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 27 yaşındaki futbolcu kum saati görseli kullandığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili dostlarım, duyduğunuz her şeye inanmayın. İnsanların size söylediklerini dikkatlice tartın ve inceleyin."
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