Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! "Hentbol Dünya Kupası..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray ceza sahası içerisinde topun Davinson Sanchez'in eline çarpmasının ardından başlayan penaltı tartışmalarına o pozisyonu paylaşarak göndermede bulundu.

"HENTBOL DÜNYA KUPASI..."

Mourinho paylaşımına, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." ifadelerini not düştü.

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