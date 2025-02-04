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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! "Hentbol Dünya Kupası..."

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! "Hentbol Dünya Kupası..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçındaki tartışmalı pozisyonu paylaştı. Portekizli çalıştırıcının gönderisine not düştüğü ifadeler sosyal medyada ve basında gündem oldu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray spor haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:57 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 10:59
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho'dan Galatasaray'a gönderme! "Hentbol Dünya Kupası..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK-Galatasaray maçının ardından yaptığı paylaşım ile gündem oldu.

Portekizli çalıştırıcı, Galatasaray ceza sahası içerisinde topun Davinson Sanchez'in eline çarpmasının ardından başlayan penaltı tartışmalarına o pozisyonu paylaşarak göndermede bulundu.

"HENTBOL DÜNYA KUPASI..."

Mourinho paylaşımına, "Geçtiğimiz Pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda Portekiz'im mükemmel bir şekilde yarı finale yükseldi ve onları bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı kutlamak istiyorum." ifadelerini not düştü.

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