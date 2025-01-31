Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız kulübü Rennes'in Alexander Djiku için sarı-lacivertliler ile görüştüğü ve teklif yapmaya hazırlandığı, ancak Fenerbahçe'nin Ganalı stopere karşılık farklı bir öneri sunduğu belirtildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)
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Kanarya'nın Fransız temsilcisinden ayrılmak isteyen Mikayil Faye'yi talep ettiği ve iki takımın takas için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.
30 yaşındaki Djiku'nun takımdan ayrılmaya soğuk baktığı ifade edilirken, Faye'nin ise ara transfer döneminde Rennes'den ayrılmak istediği belirtiliyor.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan ve skora etki edemeyen Djiku'nun kontratı 2026 yılında sona erecek.
Sezon başında Barcelona'dan 10 milyon Euro karşılığında Fransız ekibine transfer olan ve 10 maçta forma giyen 20 yaşındaki Senegalli savunmacının kontratı ise 2028 yılında bitecek.
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