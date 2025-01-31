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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Fenerbahçe'nin transfer görüşmeleri hız kesmeden devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Fransız kulübü Rennes'in Alexander Djiku için sarı-lacivertliler ile görüştüğü ve teklif yapmaya hazırlandığı, ancak Fenerbahçe'nin Ganalı stopere karşılık farklı bir öneri sunduğu belirtildi. İşte detaylar… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Fransız ekibi Rennes'in, Djiku için Sarı- Lacivertliler ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Takvim gazetesinin haberine göre, Rennes'in teklif yapmaya hazırlandığı Ganalı stoper için Sarı-Lacivertliler'den sürpriz bir karşı teklif geldi.

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Kanarya'nın Fransız temsilcisinden ayrılmak isteyen Mikayil Faye'yi talep ettiği ve iki takımın takas için görüşmelerde bulunduğu öğrenildi.

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

30 yaşındaki Djiku'nun takımdan ayrılmaya soğuk baktığı ifade edilirken, Faye'nin ise ara transfer döneminde Rennes'den ayrılmak istediği belirtiliyor.

Fenerbahçe ile Rennes arasında Djiku-Faye takası görüşmeleri başladı!

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 resmi maça çıkan ve skora etki edemeyen Djiku'nun kontratı 2026 yılında sona erecek.

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