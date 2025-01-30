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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Fenerbahçe'de transfer planlamaları tüm hızıyla devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, o ismin lisansını askıya alacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:51
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Fenerbahçe'de transfer çalışmalarına dair sürpriz gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Sarı lacivertliler ara transfer döneminde kadrosunu 4 önemli isimle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Kanarya şu ana kadar Milan Skriniar, Diego Carlos, Anderson Talisca ve Ognjen Mimovic gibi isimlerle anlaşma sağladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan gidecek futbolculara çevrildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Yönetimin özellikle bazı yabancılarla yollarını ayırmayı planladığı ifade edilmişti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Ve bu konuda ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

F.BAHÇE'DE FLAŞ OSAYI-SAMUEL KARARI!

Fenerbahçe, Osayi-Samuel'le uzun zamandır sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunuyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Ancak iki taraf arasında parasal problemler aşılamadı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Sarı lacivertlilerin de bu sebepten dolayı Mimovic'i kadrosuna kattığı öğrenildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Öte yandan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in lisansının askıya alınmasının gündeme geldiği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak

Milliyet'in haberine göre, sezonun ikinci yarısında Osayi-Samuel'in yerini Mimovic alacak.

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