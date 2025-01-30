TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de şok karar! Lisansı askıya alınacak
Fenerbahçe'de transfer planlamaları tüm hızıyla devam ederken şok bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli yönetimin, o ismin lisansını askıya alacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:50 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:51
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Öte yandan Fenerbahçe'de gözler bir yandan gelecek oyuncuların yanı sıra takımdan gidecek futbolculara çevrildi.
Yönetimin özellikle bazı yabancılarla yollarını ayırmayı planladığı ifade edilmişti.
Ve bu konuda ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı.
İşte ayrıntılar...
F.BAHÇE'DE FLAŞ OSAYI-SAMUEL KARARI!
Fenerbahçe, Osayi-Samuel'le uzun zamandır sözleşme yenilemek için görüşmelerde bulunuyordu.
Ancak iki taraf arasında parasal problemler aşılamadı.
Sarı lacivertlilerin de bu sebepten dolayı Mimovic'i kadrosuna kattığı öğrenildi.
Öte yandan bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de Osayi-Samuel'in lisansının askıya alınmasının gündeme geldiği belirtildi.
Milliyet'in haberine göre, sezonun ikinci yarısında Osayi-Samuel'in yerini Mimovic alacak.
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