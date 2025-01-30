Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.