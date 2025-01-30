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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Ara transfer dönemine flaş hamlelerle giren Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Diego Carlos, Milan Skriniar ve Anderson Talisca'yı kadrosuna katan sarı lacivertliler, son olarak Kızılyıldız forması giyen Mimovic ile de anlaşma sağlamıştı. Ve Kanarya'nın transferdeki 5. bombası da ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 14:03
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Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de tek hedef sezon sonunda şampiyonluğa uzanarak 11 yıllık hasreti sona erdirmek. Sezon başında bu hedef doğrultusunda çalışmalarını yapan Kanarya, takımın başına dünyaca ünlü teknik adam Jose Mourinho'yu getirdi.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Transfer çalışmalarını da 'Mourinho evreni' konseptinde yapan sarı lacivertliler, Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint-Maximin gibi yıldızları kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

PUAN FARKI 6

Ligin ilk yarısını Galatasaray'ın 8 puan gerisinde tamamlayan Fenerbahçe'de tribünler şampiyonluktan ümidini kesmiş ve yönetim ile Jose Mourinho'ya tepki göstermişti.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Ancak ligin ikinci yarısının başlamasının ardından işler bir anda tersine döndü. Galatasaray'ın Hatayspor karşısında aldığı sürpriz puan kaybının ardından Fenerbahçe, Adana Demirspor ve Göztepe galibiyetleriyle farkı 6'ya indirdi.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

GÖZTEPE MAÇI BÜYÜK MORAL OLDU

Özellikle Fenerbahçe'nin Göztepe karşısında aldığı galibiyet, camiaya umut aşıladı. Mücadelenin ilk yarısında varlık gösteremeyen sarı lacivertliler, ikinci yarıda ilk 10 dakikada bulduğu 3 golle maçı çözdü.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

EN-NESYRI DURDURULAMIYOR

Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcusu olarak sezon başında takıma imza atan Youssef En-Nesyri, ilk haftalarda gösterdiği performansla adeta saç baş yoldurmuştu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Galatasaray derbisinde boş kaleye atamadığı golle tepki toplayan Faslı futbolcu için devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan 35 milyon euroluk teklif gelmişti.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Fenerbahçe'nin bu teklifi reddetmesinin ardından ise En-Nesyri küllerinden doğdu. Her maç birer ikişer gol katkısı vermeye başlayan 'kule' Göztepe karşısında attığı iki golle maçın adamı oldu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

TRANSFER ŞOV SÜRÜYOR

Camia bir anda şampiyonluk konusunda yeniden heveslenirken, Göztepe maçının ardından konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı da taraftara müjdeli haberler verdi.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Şampiyonluğa olan inancından bahseden Acun Ilıcalı, transferle ilgili gelen sorulara ise "Hocamızla görüşüyoruz. Çok önemli takviyeler yapacağız. Herkes ne kadar ciddi olduğumuzu görecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

İLK BOMBA CARLOS

Fenerbahçe transfer dönemindeki ilk bombasını Diego Carlos ile patlattı. Sarı lacivertliler adı Galatasaray ile de anılan Brezilyalı stoperi bonservisiyle kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Göztepe maçında da kadroda olan Diego Carlos, mücadelenin son dakikalarında oyuna girerek taraftarla buluştu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

DEV ÇALIM: SKRINIAR

Fenerbahçe'nin transferdeki ikinci bombası ise Milan Skriniar oldu. Uzun süre ezeli rakibi Galatasaray'ın ilgilendiği ve transferin bittiği yorumları yapılan Skriniar, bir anda Fenerbahçe'ye imza attı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Sarı lacivertliler Slovak stoper ile her konuda anlaşırken, Paris Saint Germain'in kiralık oyuncu kontenjanını açmasının ardından resmi açıklama yapılacak.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

TALISCA FENERBAHÇE'DE

Fenerbahçe taraftarlarının belki de en çok beklediği transfer nihayet gerçekleşti. Sarı lacivertliler, ülkemizde Beşiktaş forması ile harika işlere imza atan Anderson Talisca'yı resmen kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Brezilyalı 10 numarayı İstanbul'a getiren Fenerbahçe, sağlık kontrollerinin ardından 1.5 yıllık resmi sözleşmeye de imza atacak.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

MIMOVIC SÜRPRİZİ

Fenerbahçe, Kızılyıldız'da forma giyen 20 yaşındaki Ognjen Mimovic ile anlaşma sağladı. Sırp futbolcuyu bir süredir izleyen sarı lacivertli ekip, Belgrad temsilcisiyle yaptığı görüşmelerden olumlu sonuç almayı başardı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Sırp basınının aktardığı bilgilere göre ise Fenerbahçe'nin Mimovic için Kızılyıldız'a 8.5 milyon euro + sonraki satıştan yüzde 10-15 civarında bir pay verileceği belirtildi. Ayrıca oyuncuyla 4.5 yıllık kontrat imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

VEDA ETTİ

Ognjen Mimovic, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile deplasmanda oynadığı ve 1-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımına veda etti.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Sırp futbolcu; "Harika bir veda şekli, benim için kolay değil ama Kızılyıldız'dan galibiyetle ayrılıyorum. Hayatım boyunca desteklediğim kulüpten ayrılmak çok zor, kariyerimin en güzel yılını geçirdim. Çifte kupa ve Şampiyonlar Ligi. Tüm bunları yaşayacağımı hayal bile edemezdim." diye konuştu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Futbola Metalec alt yapısında başlayan ve Kızılyıldız alt yapısına transfer olan Mimovic, 2024 yılının başından bu yana A takım seviyesinde forma giyiyor. Bu sezon ise 19 karşılaşmaya çıktı ve 1 gol atıp 2 de asist yaptı.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

İSTANBUL'A GELİYOR

Mimovic'in cuma günü öğle saatlerinde İstanbul'da olacağı duyuruldu.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

AHMETCAN KAPLAN HAMLESİ

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe'nin 5. transfer olarak ise Ahmetcan Kaplan'ı düşündüğü öğrenildi. 3'lü savunma oynamak isteyen Jose Mourinho, sağ stoper olarak Diego Carlos'u merkezde ise Milan Skriniar'ı oynatacak.

Fenerbahçe'den bir bomba daha! İşte Kanarya'nın 5. transferi

Sol ayaklı bir stoper isteyen Mourinho, Ajax'tan Ahmetcan Kaplan'ın kiralanmasına da onay verdi. Kanarya, Hollanda devi ile anlaşma sağlaması halinde Ahmetcan'ı 6 aylık kiralık olarak kadrosuna katacak.

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