TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde son olarak Milan Skriniar transferi resmen açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar

Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.