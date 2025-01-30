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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı resmen açıkladı!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde son olarak Milan Skriniar transferi resmen açıklandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 17:35 Güncelleme Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 17:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sarı-lacivertlilerde son olarak Milan Skriniar transferi resmen açıklandı.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Ailemize hoş geldin Milan Skriniar

Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.

Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.

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