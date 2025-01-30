TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe Milan Skriniar'ı resmen açıkladı!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Sarı-lacivertlilerde son olarak Milan Skriniar transferi resmen açıklandı.
İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Ailemize hoş geldin Milan Skriniar
Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır.
Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Slovak stopere 'Ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert başarılar diliyoruz.
Ailemize hoş geldin Milan Skriniar 💛💙 Kulübümüz, Milan Skriniar'ın kiralık transferi için kulübü Paris Saint-Germain ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Milan Skriniar, kendisini sezon sonuna kadar sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Slovak stopere… pic.twitter.com/AX6PndIPl9— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 30, 2025